Cantabria recomienda a grupos de riesgo limitar actividad exterior y usar mascarilla en el centro occidental por el humo

Uno de los focos de la ola de incendios que afecta a Cantabria - Juanma Serrano - Europa Press

La calidad del aire ha empeorado por los incendios forestales en las comarcas del Besaya y el Nansa, Cabuérniga y Los Tojos SANTANDER 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha recomendado limitar la actividad en espacios abiertos y el uso de mascarilla a los grupos de riesgo en el centro occidental de la comunidad, por la incidencia del humo generado por los incendios forestales.

En un comunicado, el Ejecutivo ha informado que la calidad del aire ha empeorado en varias zonas, especialmente en las comarcas del Besaya y el Nansa, Cabuérniga y Los Tojos, por lo que se aconseja tomar medidas de autoprotección a la población que puede verse más afectada.

El humo de los incendios es una mezcla de gases y partículas microscópicas que pueden irritar ojos y vías respiratorias, además de agravar enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas.

Los colectivos más vulnerables, como niños, mujeres embarazadas, personas mayores, quienes padezcan problemas cardiacos y pacientes con patologías pulmonares como asma, enfisema o EPOC, deben de extremar la precaución hasta que la calidad del aire restablezca sus niveles normalizados.

Entre los síntomas más frecuentes por la exposición intensa o prolongada al humo destacan la tos, irritación de ojos, nariz o garganta, dificultad para respirar, dolor en el pecho, dolor de cabeza, fatiga o respiración con silbidos, que puede afectar, incluso, a personas sin patologías previas cuando la concentración de humo es alta.

Por ello, en las zonas afectadas por los incendios, el Gobierno aconseja seguir una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a la exposición al humo.

Son limitar al máximo el contacto con el humo, reduciendo la actividad al aire libre, y si por trabajo o causas inaplazables es necesario salir a la calle se debe de utilizar la protección adecuada; y en las salidas al exterior se recomienda utilizar mascarillas FFP2 y gafas de protección para prevenir la irritación ocular y de las mucosas.

Tras indicar que las mascarillas contra el polvo, pañuelos o ropa como protección de las vías respiratorias no resultan eficaces frente al humo, el Gobierno recomienda mantener puertas y ventanas cerradas.

En caso de pertenecer a un grupo de riesgo y notar un empeoramiento de los síntomas, contactar con los servicios de atención sanitaria y seguir el tratamiento prescrito; y seguir las indicaciones de las autoridades y estar atentos a los avisos de las fuentes oficiales.

La Consejería de Presidencia y Seguridad ha dado aviso de la situación y trasladado estas recomendaciones a los ayuntamientos de las áreas más afectadas, mismo procedimiento que ha seguido la de Educación con los centros educativos, a los que se ha pedido evitar la actividad exterior de los menores como medida preventiva.

Los datos de calidad del aire de la Comunidad pueden ser consultados a tiempo real en la web aire.cantabria.es

Únicamente en caso de emergencia se deberá contactar con el 112, para no saturar las líneas telefónicas.