Cantabria reconoce que la situación del salmón es "bastante mala" y no cierra la puerta a una posible veda

Archivo - Un pescador - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

SANTANDER, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) reconoce que la situación del salmón es "bastante mala" y no descarta una posible veda, aunque esperará "al final de la temporada" para analizar desde "el rigor" los datos.

Aunque el Ejecutivo regional ha señalado que es "más partidario de restringir que de vedar", ha indicado que si los datos revelan que la situación es "insostenible", incluso para mantener una "mínima" pesca deportiva, podría haber una veda. "Sería triste, pero evidentemente no nos temblaría la mano".

Así lo han señalado este lunes la consejera de Pesca, María Jesús Susinos, y el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, al ser cuestionados por los medios de comunicación acerca de una posible veda del salmón en los ríos de la comunidad autónoma.

Sin embargo, han insistido que la decisión no se adoptará hasta analizar los datos de la temporada, que arrancó el pasado 1 de mayo --un mes más tarde-- y terminará el 30 de junio.

Ha habido que esperar casi un mes desde el inicio de la temporada para el 'campanu' --el primer salmón de la temporada-- en Cantabria, que fue pescado el pasado sábado, 30 de mayo, por un pescador asturiano en el río Nansa.

"Sabemos que últimamente hay dificultades; vemos que no hay salmones en los ríos pero nosotros siempre, en lugar de vedar, hemos sido partidarios de restringir como hemos estado haciendo", ha respondido la consejera cuestionada por una posible veda.

Para tomar la decisión, se esperará al final de la temporada y se sentarán, según ha dicho, "todas las partes implicadas", entre ellas los técnicos.

SIN NOTICIAS OFICIALES SOBRE EL INFORME SOLICITADO POR EL MITECO

Además, Serdio ha indicado que el Gobierno regional no ha tenido ninguna comunicación oficial acerca del informe científico que, "a raíz de las peticiones de algunos grupos ecologistas", el Ministerio para la Transición Ecológica ha pedido al Comité Científico que asesora al Comité de Fauna y Flora para estudiar si la especie está en peligro de extinción en España.

Según ha indicado, es algo que solo ha tenido conocimiento por la prensa, "como por desgracia viene siendo habitual" en las relaciones "en los últimos tiempos" con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Desde el Gobierno regional, han indicado que "si los datos apoyan" que el salmón tenga que entrar en el LESPRE o en otra categoría, "pues evidentemente no nos quedará otra y lo apoyaremos", "pero esperaremos a ese informe".

Serdio ha indicado que aunque el dato de las capturas es el mejor indicativo de la evolución de la especie, "no son el único" que, a su juicio, se debe de tener en cuenta. Según los datos aportados, en 2024 el número de salmones pescados en los ríos cántabros fue de 48, número que se redujo a ocho en 2025.

"Ha habido años que, aunque las pesquerías han sido escasas, luego en el remonte se han visto más salmones, y al revés, años de pesquería realmente importante y en el remonte ha sido una situación menor. En cualquier caso, la situación a nadie se le escapa, que no es buena y, de hecho, es bastante mala", ha indicado Serdio, que ha reconocido que, en el caso del salmón, "será difícil rebatir un informe científico que indique lo contrario".

De hecho, tiene el "pálpito" de que va a ser un informe "bastante clarividente" sobre la situación de la especie en España.