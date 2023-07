Cantabria recuerda a Miguel Ángel Blanco en un acto con la ausencia de Vox

SANTANDER, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones de Cantabria han rendido homenaje al concejal asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco, en el 26º aniversario de su secuestro y muerte, con un acto simbólico en la plaza del Ayuntamiento de Santander que ha incluido la lectura de un manifiesto y al que no ha acudido ningún representante de Vox.

El evento, en el que sí había representantes de PP, PSOE y PRC, ha contado con la presencia de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, varios consejeros, la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, entre otros.

La regidora ha sido la encargada de leer el manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco, titulado 'Ni podemos ni queremos olvidar', a través del que se ha recordado al joven concejal del Partido Popular en Ermua, secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA en 1997.

En el manifiesto se destaca que Miguel Ángel Blanco "se ha convertido en un símbolo de libertad y concordia frente a la barbarie" y se han convocado reuniones en calles y plazas de toda España pare defender su memoria "frente al olvido interesado, al desistimiento, a la distorsión de su historia como estrategia para la consecución de objetivos ilegítimos".

"Es una anomalía democrática que partidos que legitiman a ETA en sus fines y medios, que no la condenan, que llevan terroristas con delitos de sangre en sus listas electorales, que no han realizado la más mínima autocrítica, hayan sido decisivos en la gobernabilidad de España", censura el manifiesto, como también califica de "inmoral el poder político que se les ha regalo a aquellos que todavía hoy no reprueban el crimen de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo".

Para la Fundación, esto ha ocurrido porque "la línea divisoria que se trazó con Miguel Ángel Blanco entre demócratas y ETA se ha difuminado, porque no se ha exigido a su entorno político una regeneración moral por su responsabilidad de complicidad terrorista, porque se ha cedido a sus pretensiones de escribir la historia del terrorismo, porque se ha trasladado a los asesinos de Miguel Ángel Blanco al País Vasco sin la exigencia de arrepentimiento".

"Este es el balance de una legislatura que será recordada como infame para la dignidad de la memoria de Miguel Ángel Blanco", critica.

Además, exige al próximo gobierno nacional que "la dignidad de las víctimas del terrorismo sea una prioridad, que se legisle para evitar más humillaciones, que no se pacte con los que no condenan el asesinato de Miguel Ángel Blanco ni ningún otro".

"Defender la memoria de Miguel Ángel Blanco contra el olvido es defender el Estado de derecho, propugnar la centralidad de las víctimas del terrorismo, reconocer nuestra pluralidad, cuidar nuestros acuerdos de convivencia libre y democrática en donde no deben tener cabida las ideologías legitimadoras de la violencia terrorista, por respeto a nosotros mismos y al orden constitucional", señala.

"Miguel Ángel Blanco es nuestro referente y es nuestro deber transmitir a los jóvenes su historia, que es parte fundamental de la historia de la España democrática", concluye.

El acto, que ha contado también con otras autoridades civiles y militares, ha concluido con un minuto de silencio y una ofrenda floral.

DECLARACIÓN DE VOX

Por su parte, el Grupo Vox en el Ayuntamiento de Santander ha difundido una declaración en la que recuerda "el profundo daño que ha supuesto ETA y que todavía hoy suponen sus fines políticos para nuestra democracia".

En la misma, expresa su homenaje y recuerdo a Miguel Ángel Blanco y a las más de 850 personas asesinadas por ETA, así como a todas las víctimas del terrorismo, para las que reclama "dignidad y justicia". También expone su "preocupación" por el "progresivo borrado de la conciencia común del devastador papel" de ETA y reafirma su compromiso de divulgar la memoria de las víctimas.

Vox muestra su "más absoluta repulsa a cualquier intento de blanqueamiento o justificación" de la actividad terrorista de ETA y rechaza los "actos de exaltación que por desgracia siguen ocurriendo en España", así como a las organizaciones que "evitan condenar la actividad de ETA".

Finalmente, pide que los 379 crímenes sin resolver "no queden en el olvido" y que cualquier beneficio penitenciario a presos de ETA esté vinculado a colaborar en el esclarecimiento.