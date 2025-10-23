Cantabria recurre el reparto de menores migrantes a las comunidades

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha recurrido ante el Tribunal Supremo el decreto que establece la distribución de menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a las comunidades.

Así lo han confirmado fuentes del Ejecutivo a Europa Press este jueves, día en el que terminaba el plazo para interponer el recurso. Un paso que los servicios jurídicos han dado después de que se les autorizara para ello en la reunión del Consejo de Gobierno del 18 de septiembre.

En concreto, Cantabria ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante el Supremo contra el Real Decreto 658/2025, que establece medidas para la protección de menores migrantes no acompañados en situaciones de contingencia extraordinaria.

Y es que el Ejecutivo ve en él una "posible extralimitación competencial del Estado", ya que se apoya en el Real Decreto Ley 2/2025 --de medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias--, que también está recurrido ante el Tribunal Constitucional por varias comunidades autónomas, incluida Cantabria.

El informe jurídico del Gobierno autonómico señalaba que el Real Decreto "podría vulnerar diversos artículos de la Constitución Española" --entre ellos el 86.1, 103, 137, 138, 143 y 156, en relación con los artículos 149.1.2 y 148.1.20--.

Además, el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga apuntó "defectos en la tramitación" que podrían viciar de nulidad la norma.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, argumentó tras el Consejo de Gobierno del 18 de septiembre que las medidas adoptadas tratan a los menores "como mercancía", y explicó que se había decidido recurrir el decreto al considerar que la "la imposición" en la que se basa "no es el camino", así como "por congruencia" al haber impugnado ya la norma anterior.

Gómez del Río criticó que el procedimiento establecido no tiene en cuenta las necesidades de los afectados en términos de protección, integración, sanidad o educación, ni tampoco las instalaciones, recursos y capacidad de acogida de las autonomías, sino que se basa en una decisión adoptada "unilateralmente" por el Estado.

Además, tras el Consejo de Gobierno de la semana pasada Cantabria anunció que había recurrido, a través de dos contencioso-administrativos, las resoluciones de la delegada del Gobierno en Ceuta, fechadas el 1 y el 2 de octubre, respectivamente, que ordenan el traslado y reubicación en la región de dos menores, "sin el consentimiento previo" de Ejecutivo regional.

En este contexto, Cantabria recibió ayer al primer menor extranjero no acompañado procedente de Canarias, de los 156 asignados por el Ministerio de Juventud a la comunidad autónoma en el nuevo procedimiento de traslados.

De los 17 expedientes de menores enviados a Cantabria por el Gobierno central, se han resuelto cuatro, entre los que se encuentra el del joven llegado este miércoles a la región.