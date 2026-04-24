Cantabria y las regiones del Arco Atlántico defienden la creación de la Macrorregión para "ganar peso" en Europa

La presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, y el lehendakari del Gobierno Vasco y presidente de la Comisión del Arco Atlántico, Imanol Pradales, entre otros, en el Foro de ARCHAM - JUAN MANUEL SERRANO-EUROPA PRESS

SANTANDER, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria y las regiones del Arco Atlántico han reivindicado este viernes en Santander la necesidad de "agrandar su presencia" en Europa y "ser protagonistas" ahora que el que el continente "atraviesa un momento de transformación profunda", al tiempo que han defendido la creación de la Macrorregión Atlántica como instrumento para "ganar peso", coordinar políticas y situar sus prioridades en la agenda europea.

Así lo han defendido en la clausura del VI Foro de ARCHAM (Asociación de Cámaras de Comercio del Arco Atlántico Atlántico) tanto la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, como el lehendakari del Gobierno Vasco y presidente de la Comisión del Arco Atlántico, Imanol Pradales, quien ha ensalzado el impulso de la Macrorregión como un "lobby" para sumar esfuerzos y ha advertido que "no queremos ser periféricos en Europa".

En la misma línea, la jefa del Ejecutivo cántabro ha señalado que "hoy la UE está redefiniendo su papel en el mundo y, en este nuevo orden, el suroeste europeo y el espacio atlántico no pueden ser periféricos, tienen que ser protagonistas". "Necesitamos estar donde se toman las decisiones y que nuestra voz se escuche".

Así, ha ensalzado la importancia de este foro en una etapa "crucial" tanto para el continente como para este "proyecto político de colaboración" que impulsan las regiones de la fachada atlántica, toda vez que la Macrorregión ya cuenta con el respaldo del Consejo Europeo y, previsiblemente, se pondrá en marcha en junio de 2027.

Como ha expuesto Buruaga, la guerra en Ucrania, las tensiones en Oriente Medio y la reconfiguración de las cadenas de suministro han acelerado una transformación que "llama a reforzar nuestra autonomía", en paralelo a desarrollar asuntos clave para el futuro como la energía, la conectividad o la innovación.

Al hilo, para demostrar que el Atlántico "no es un espacio marginal", sino "decisivo", ha puesto de relieve iniciativas proyectadas o en marcha en Cantabria en estas materias, como la planta de hidrógeno verde 'Besaya Green', el almacén de hidrógeno verde en Polanco, el cable submarino Anjana de Meta, la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo o el Proyecto Altamira.

Y es que, en su opinión, el nuevo contexto "una oportunidad histórica". También por ejemplo para los puertos atlánticos, que "pueden convertirse en la gran puerta de entrada de nuevas rutas" con América del Sur.

"Ante la reconfiguración geopolítica, la transición energética, con la nueva política industrial europea, el eje atlántico vuelve a la agenda", y "es el espacio geopolítico central para la economía y el comercio", ha asegurado Buruaga, que ha subrayado que, si instituciones y agentes sociales trabajan juntos, "podremos construir ese espacio atlántico fuerte y cuestionado y con capacidad e influencia que merecemos y necesitamos".

No obstante, ha advertido que el desarrollo económico y la cohesión "solo es posible si existen unas infraestructuras que garanticen esos objetivos". De ahí que el Corredor Ferroviario Atlántico (que incluye el tren Santander-Bilbao) siga siendo la "gran prioridad" de Cantabria para "poner fin a nuestro aislamiento" y poder competir en condiciones de igualdad con otras regiones.

Por su parte, el lehendakari y presidente de la Comisión del Arco Atlántico ha asegurado que la Macrorregión Atlántica está "mucho más cerca de ser realidad" y ha pedido seguir haciendo 'lobby' para conseguir "ganar escala, eficacia y capacidad de influencia". Además, ha defendido "la política constructiva" con la que gobiernos de "distintos territorios y colores políticos" priorizan "lo que les une sobre lo que les separa".

"En tiempos de ruido, inestabilidad y polarización, este es el camino para fortalecer la democracia, la confianza en las instituciones, y combatir el populismo", ha manifestado.

Además, ha destacado la "capacidad de iniciativa y tracción" mostrada por las Cámaras de Comercio reunidas en el foro y se ha mostrado convencido de que los intereses del Arco Atlántico son "un objetivo que interpela a todos, no solo a las instituciones", sino "también a las empresas, las asociaciones y los distintos agentes".

Pradales ha afirmado que desde la presidencia la Comisión del Arco Atlántico se ha impulsado una "hoja de ruta" con "proyectos emblemáticos", como el Corredor Atlántico, nuevos corredores marítimos verdes, hidrógeno o el desarrollo de un Valle de la Industria Limpia.

"Vamos a seguir haciendo 'lobby' para ser cuanto antes la quinta Macrorregión de Europa, porque es necesario "para ganar escala, eficacia y capacidad de influencia" así como para "fortalecer la competitividad" de sus integrantes y "afianzar las bases de su bienestar".

EL FORO

Los dos presidentes han clausurado este viernes el VI Foro de ARCHAM celebrado este jueves y viernes en Santander. En esta jornada, ha reunido en el Centro Botín a representantes institucionales, responsables políticos, líderes empresariales y expertos de ámbito europeo para analizar oportunidades como la financiación europea, el fortalecimiento industrial, la mejora de infraestructuras, la cooperación interregional y mayor proyección internacional.

La apertura ha contado con la participación del presidente de Cámara España, José Luis Bonet; el de la Cámara de Cantabria, Tomás Dasgoas; y el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros. La ponencia inaugural, titulada 'La macrorregión atlántica: construyendo una agenda común', ha corrido a cargo del presidente de la Cámara de Bilbao, José Ignacio Zudaire.

A continuación se ha celebrado una mesa redonda dedicada a la articulación de las macrorregiones, moderada por la directora de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas, Inmaculada Valencia, y en la que han intervenido la secretaria ejecutiva de la Comisión Europea del Arco Atlántico, Élise Wattrelot; el Head of Baltic Sea Strategy Point, Juhani Ailio; el Head of Danube Strategy Point, Robert Lichtner; y la Head of Alpine Strategy Point, Francesca La Greca.

Posteriormente, otra mesa redonda ha debatido los retos vinculados a la conectividad atlántica y sobre las infraestructuras, la logística y la movilidad sostenible, llamadas a articular las conexiones entre regiones. Han participado en el debate el comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián; el consejero de Fomento, Roberto Media; el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, César Díaz; y el director Zona Norte en Boluda Corporación Marítima, Daniel Berasategui.

Tras una pausa la sesión se ha reanudado con la ponencia 'Energía, competitividad y autonomía estratégica en Europa', de la mano del jefe de Energía, Seguridad y Relaciones Internacionales en DG ENER - Comisión Europea, Isaac Valero.

También se ha celebrado la mesa redonda 'El Arco Atlántico ante el nuevo escenario energético', en la que han participado el Industry Advisory Committee International Energy Forum IEF, Iván Martén; la directora de Stakeholders Management and Public Affairs en EDP, Yolanda Fernández Montes; y la Directora de Estrategia y planificación de Enagás, Mayte Nonay.

En el día de ayer representantes de las Cámaras de Comercio del norte de Portugal, Galicia, Asturias, Cantabria, Burgos, el País Vasco y Nueva Aquitania -que forman la alianza ARCHAM- se reunieron en el Palacio de La Magdalena de Santander para poner en común los avances logrados y consensuar los próximos pasos a dar.