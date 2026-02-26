Cantabria registra 14 incendios forestales, cuatro de ellos activos

Foco activo durante las labores de extinción de un incendio en Merilla - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de incendios forestales en Cantabria ha pasado de los 21 que había esta mañana a 14, de los que cuatro están activos, nueve controlados y uno estabilizado, según datos del Gobierno regional correspondientes a las 19.00 horas de este jueves.

Los cuatro incendios activos se localizan en Campoo de Enmedio, Santiurde de Reinosa, Vega de Pas y Corvera de Toranzo.

Las comarcas forestales más afectadas han sido las del Besaya y Pisueña-Miera, por lo que ha sido necesario movilizar medios terrestres y aéreos (Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales --BRIF-- de Ruente con cuadrilla helitransportada y helicóptero Maya Dama) de forma constante.

A día de hoy continúan activados los Servicios Especiales en las 13 comarcas forestales y así se van a mantener para mañana viernes, teniendo en cuenta que las previsiones meteorológicas indican que el riesgo de incendios se va a mantener, al menos, hasta el mediodía, que es cuando se prevé la llegada de precipitaciones desde el oeste.

Dado que la fase de preemergencia se mantiene, por ahora también lo hace el número de efectivos que trabajan en el operativo --compuesto por 220 bomberos forestales, 26 agentes del medio natural, técnicos y emisoristas--.

Además, continúa el apoyo de los dos helicópteros del Gobierno de Cantabria y de los bomberos del servicio autonómico, así como de la BRIF con base en Ruente, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.