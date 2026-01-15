Cantabria registra un incendio forestal en Cades - 112 CANTABRIA

SANTANDER 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registra este jueves a mediodía un incendio forestal en la localidad de Cades, en Herrerías, en una zona rocosa.

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112, en este incendio están actuando tres cuadrillas de bomberos forestales, mientras que el helicóptero no ha podido actuar por el fuerte viento.

Se trata del único incendio forestal que se ha producido en la comunidad este jueves, en una jornada en la que el Gobierno de Cantabria ha activado el nivel 2 del operativo de extinción de incendios forestales, con la movilización de 36 cuadrillas y el apoyo de la BRIEF, ante la previsión de viento sur y los índices de riesgo, que van a permanecer en situación de alto y muy alto en gran parte de la comunidad autónoma.

Por todo ello, la Consejería de Desarrollo Rural ha activado el dispositivo de lucha y extinción contra incendios forestales en toda la comunidad autónoma y movilizado a las 36 cuadrillas de bomberos forestales disponibles.

A este dispositivo se suma la BRIEF de apoyo, que depende del Ministerio de Transición Ecológica y que tiene su base en Jaedo, en Ruente.