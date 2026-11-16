Cantabria registra nueve víctimas mortales de tráfico en lo que va de año

Concentración por el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado nueve víctimas mortales en los diez primeros meses del año, en los que ha habido 2.762 accidentes que han causado 109 heridos graves que han sido hospitalizados y 1.259 leves.

Mientras, en 2025, en la comunidad fueron 3.315 los siniestros, con 20 fallecidos, 91 heridos hospitalizados y 1.561 leves.

Así lo ha detallado este lunes el delegado del Gobierno en Cantabria tras la concentración celebrada en la entrada de la Delegación con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que se conmemora el tercer domingo del mes de noviembre.

Bajo el lema 'Recuerda, apoya, actúa', en este día se quiere honrar la memoria de quienes perdieron la vida en las carreteras, brindar apoyo a las víctimas y sus familias e inspirar a la sociedad a construir una cultura de movilidad más segura y compasiva.

Además de agradecer el trabajo de "todos los que nos cuidan, nos protegen y velan por nuestra seguridad vial", Casares ha destacado el trabajo desarrollado en los últimos años para cambiar la normativa, como el nuevo Reglamento General de Circulación con especial atención a colectivos vulnerables, y para "redoblar" las campañas de sensibilización que ponen a la gente "contra el espejo de la realidad y frente a las historias de víctimas de accidentes de tráfico".

El delegado también ha apuntado al trabajo de todas las administraciones para seguir mejorando la red de carreteras, y ha afirmado que en la red del Estado se está invirtiendo en la mejora y el mantenimiento de las vías.

Por último, Casares ha abogado por el trabajo conjunto de administraciones y conductores para reducir la siniestralidad vial y también ha apostado por continuar intensificando las campañas de y seguir reduciendo el número de víctimas de accidentes de tráfico, especialmente entre los usuarios vulnerables (motoristas, ciclistas y peatones).

En la concentración ha participado el jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, que ha insistido en la importancia de las campañas para sensibilizar y concienciar a la sociedad cántabra sobre materias tan importantes como el alcohol y las drogas, uso de motocicletas o distracciones en la conducción.

Precisamente, éstas últimas, principalmente por el uso del teléfono móvil al volante, ha indicado que están detrás de más del 30% de los accidentes registrados en la región en los últimos años.

MANIFIESTO POR EL DÍA MUNDIAL

En la concentración se ha guardado un minuto de silencio y se ha dado lectura al Manifiesto por el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico por parte de personal del 061.

En el manifiesto, se ha indicado que los accidentes de tráfico son una "auténtica pandemia mundial" que, desde que hay registros, suma más de 50 millones de fallecidos y cientos de millones de heridos en todo el mundo, especialmente entre personas vulnerables y jóvenes.

Por ello, se ha recordado que durante el Decenio de Acción 2021-2030 se busca alcanzar el objetivo de reducir en un 50% las víctimas de accidentes de tráfico.