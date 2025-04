Cantabria registra una ocupación del 75% en una Semana Santa que no ha sido "histórica"

Los hosteleros achacan el dato a la predicción "no acertada" de la AEMET que "ha lastrado posibles ocupaciones" y a los pisos turísticos

SANTANDER, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria deja atrás una Semana Santa que no ha sido "histórica" para los hosteleros de la región, con una ocupación media del 75 por ciento, "la esperada", debido por un lado a días "clave" y comarcas como Liébana que han registrado mejores cifras y, por otro, a una predicción del tiempo que "no ha sido del todo acertada" y a las viviendas turísticas "ilegales" y alojamientos "no regulados".

Así lo ha indicado este lunes el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Eduardo Lamadrid, en declaraciones remitidas a los medios, en las que ha admitido que esta Semana Santa "no ha sido la mejor de la historia en la región".

No obstante, cree que los datos son "positivos" y muestran "un potencial", de modo que -ha señalado- si se gestionan mejor determinados aspectos como el pronóstico meteorológico y la regulación del alojamiento "podrán traducirse resultados mejores en el futuro".

Con todo, el portavoz del sector en la comunidad autónoma considera que los resultados de estos días son "positivos", debido en parte a las tres jornadas "clave" que lograron aumentar los datos y a zonas con mayor ocupación, como la comarca de Liébana.

"Aunque no es una semana histórica, los resultados son positivos, pero nos saben a poco", ha reconocido Lamadrid, para evidenciar que al haber caído este año la Semana Santa en el mes de abril "los números deberían haber sido mucho mejores".

Así, en comparación con 2023, las ocupaciones han sido "más bajas", algo que "preocupa" a la AEHC. Junto a esto, su presidente entiende que hay aspectos que "podrían haberse aprovechado mejor", como la predicción del tiempo, que a su juicio "no ha sido del todo acertada".

Y es que a pesar de que "en Cantabria, con viento sur, generalmente no llueve", las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apuntaban a que "iba a haber muy mal tiempo", en la región, algo que "ha lastrado las posibles ocupaciones".

PISOS TURÍSTICOS Y CONSUMO EN SUPERMERCADOS

"Además, hemos observado que muchas calles estaban llenas de turistas, mientras había camas vacías en los hoteles y en los alojamientos, lo que indica que algunos optaron por alojarse en viviendas de uso turístico ilegales o en otro tipo de alojamientos no regulados", ha añadido Lamadrid.

En este sentido, y para finalizar, se ha referido al "cambio en el comportamiento" de los turistas y en la distribución de los alojamientos, algo que "se nota" también en el consumo en los supermercados, que estos días estaban "mucho más llenos de lo habitual", mientras que la restauración registró una bajada en torno al 5 u 8 por ciento en comparación con otros años.