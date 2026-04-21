Cantabria registra en el primer trimestre un 5% más de accidentes laborales con baja y cuatro mortales

Archivo - Trabajador de la construcción - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registró en los tres primeros meses de este año un total de 1.754 accidentes laborales con baja, 84 ó 5,03% más que los 1.670 contabilizado en el mismo período de 2025 y cuatro mortales, según el avance estadístico del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) recopilado por UGT-Salud Laboral.

El sindicato indica que las estadísticas del ICASST confirman un incremento de algo más de un 2% y de 35 accidentes laborales registrados en los propios centros de trabajo (de 1.481 a 1.516) y de casi un 26% y de 49 siniestros de los In Itinere en el desplazamiento a o desde ellos, que pasan de 189 en 2025 a 238 este año, la cifra más alta desde 2010.

Las estadísticas del ICASST reafirman este año cuatro accidentes laborales mortales, tres en el propio centro de trabajo y uno en In Itinere (tres en el sector servicios y uno en la construcción), cuando en este periodo de 2025 no hubo ninguno.

En un comunicado, UGT ha subrayado que se ha producido "un incremento significativo" de 86 (+5,2%) accidentes leves, únicamente bajan los graves (seis menos) y se registra la tercera mayor cifra de mortales en un primer trimestre del año, sólo superada por las cinco trabajadores fallecidos en 2020 y 2024.

El aumento de la siniestralidad laboral en Cantabria de este primer trimestre del año se asienta fundamentalmente en el pasado mes de marzo, cuando se incrementó más de un 9%, con 52 accidentes con baja más que en el mismo mes de 2025 (de 558 a 610).

En opinión de la responsable de UGT-Salud Laboral en Cantabria, Lara Pérez Camino, "a pocos días de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, las cifras oficiales de siniestralidad laboral siguen siendo inasumibles, desalentadoras y más que preocupantes".

"No es admisible que en Cantabria aumente de esta manera la siniestralidad laboral, se siga superando con creces una media de más de medio millar de accidentes laborales con baja cada mes y que cuatro personas hayan perdido la vida en lo que va de año por acudir a su puesto de trabajo", ha precisado la sindicalista, que ha recalcado que "una vez más se corrobora que no existe una verdadera cultura de la prevención".

En este sentido ha subrayado que la prevención "no es un gasto, es una inversión en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras y no debe respetarse sólo por temor a una sanción".

Pérez Camino ha explicado que "uno de los grandes objetivos de UGT es acabar de una vez por todas con la infradeclaración de las enfermedades profesionales y, concretamente, con la ínfima declaración de los cánceres de origen profesional, que continúan enmascarados con las estadísticas de enfermedad común, lo que implica que no adopten las medidas preventivas adecuadas".

Además de estar "infradeclaradas", su reconocimiento oficial en Cantabria "va a menos porque el año pasado sólo hubo 343 partes comunicados de enfermedades profesionales, el menor número de los últimos nueve años con la excepción del anómalo año del Covid en 2020", ha apostillado.

UGT-Salud Laboral en Cantabria conmemorará el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo con una jornada técnica sobre la prevención en el embarazo y la lactancia y su homenaje anual a medio centenar de delegados de prevención del sindicato por su labor diaria.