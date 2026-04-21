Cantabria registra temperaturas de más de 30 grados este martes

Archivo - Monte Moro, situado en el municipio Ramales de la Victoria - FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE - Archivo

SANTANDER 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las localidades cántabras de Ramales de la Victoria y San Felices de Buelna han superado este martes los 30 grados centígrados, según información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultada por Europa Press.

En concreto, Ramales de la Victoria ha registrado, a las 16 horas, 31,4ºC, la cuarta temperatura más alta del día en España; y San Felices de Buelna, media hora antes, 30,3ºC.

En la tercera y cuarta posición a nivel regional aparecen Villacarriedo con 29,4ºC y Tama (Cillorigo de Liébana) con 29ºC, respectivamente.

En el conjunto del país, las máximas se han alcanzado en Andújar (Jaén) con 32ºC, Aeropuerto de Bilbao con 31,8ºC, Bailén (Jaén) con 31,6ºC, Sopuerta (Vizcaya) con 31,4ºC y Cazorla (Jaén) con 31,4ºC.