Cantabria registra la tercera mínima del país: -7,8 grados en Cabaña Verónica

SANTANDER 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado esta madrugada la tercera temperatura más baja de España: -7,8 grados centígrados en Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa.

Así, este punto de la geografía regional solo ha sido superado por las mínimas de Pradollano y Radiotelescopio, ambos en Sierra Nevada (Granada), que han alcanzado los 12,1ºC y 9,8ºC negativos, respectivamente.

A nivel autonómico, el mercurio de los termómetros también ha descendido por debajo de los 0 grados en Alto Campoo (-2,5ºC) y Reinosa (-1,3ºC). Fuente Dé (Camaleño) con 0,4ºC y Cubillo de Ebro (Valderredible) con 1,9ºC, cierran la lista de los cinco lugares donde más frío ha hecho en Cantabria.

Por contra, la máxima la ha marcado Castro Urdiales (9,5ºC), seguida de Santander (8,8ºC), el aeropuerto Seve Ballesteros (8,8ºC) y San Vicente de la Barquera (8,5ºC), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.