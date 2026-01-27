Cantabria registró en 2025 un total de 2.956 ataques de lobo, 275 más, con 3.493 animales muertos

Archivo - Ejemplar de lobo ibérico.- Archivo - PACMA - Archivo

SANTANDER, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registró en 2025 un total de 2.956 ataques del lobo, lo que supone 275 más que en 2024, siendo la zona de Campo-Los Valles donde más se han producido (934), seguida del Pas-Pisueña-Miera (562), Saja (355), Besaya (333), Nansa (287), la zona costera (258), Liébana (166) y Asón y Montaña Oriental (61).

Como resultado de estos ataques han resultado muertos 3.493 animales (270 más que un año antes) y 392 heridos (185 más), según datos provisionales de los que ha informado la titular de Ganadería, María Jesús Susinos, este martes en rueda de prensa, junto al director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio.

Por tipos de ganado, de los 2.956 ataques, el equino es el que más ha sufrido (1.299), seguido del bovino (901 ataques), el ovino (559), el caprino (157), el asnal (36) y perros (4).

Los meses en los que se ha notificado mayor número han sido abril (419), mayo (326) y marzo (304).

La consejera ha destacado que desde que el lobo se encuentra dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), el número de ataques se han ido incrementando de "manera exponencial", pasando de los 1.040 de 2021, a 1.632 en 2022; 2.322 en 2023; 2.681 en 2024, y 2.956 el pasado año, lo que a su juicio revela que "todavía hay muchos lobos en nuestra comunidad".

Susinos ha advertido que desde que el lobo está en el LESPRE la especie se ha expandido de "manera considerable" por todo el territorio de la comunidad y en la actualidad ocupa "casi el 80%" del mismo. En este punto, ha subrayado que 258 ataques del año pasado se han producido en la zona costera, "en la que nunca debía de estar el lobo".

Como consecuencia de dicha protección, ha alertado la consejera, en cinco años se ha visto "multiplicado por tres" el número de animales muertos, con el consiguiente daño no solamente económico para los ganaderos, sino también "moral".

Asimismo, ha indicado que, a pesar de las extracciones realizadas, la población del lobo "no está disminuyendo" y para volver a los números de animales muertos como los de 2020 ó 2021, "van a tener que pasar años".

Respecto a las cifras económicas, la titular del área ha señalado que hasta el 30 de septiembre de 2025 el Gobierno de Cantabria destinó 1,4 millones de euros en indemnizaciones, mientras que a lo largo de todo 2024 fueron 1,7.

En este sentido, ha indicado que, "paralelamente" al Plan de Gestión, el Ejecutivo autonómico está manteniendo conversaciones con el sector para actualizar los baremos de los animales, cuyos precios en la actualidad "no están acordes a los del mercado".

Ha señalado que el Gobierno ha trasladado una propuesta, se está trabajando en ella y en cuanto haya un acuerdo "se actualizarán esos precios porque es de justicia actualizarlos".

RESOLUCIONES EXTRAORDINARIAS PARA CONTROLES POBLACIONALES

Ante estos datos, Susinos ha defendido que el control poblacional de la especie del Plan de Gestión del Lobo es "necesario e imprescindible".

"Tenemos una superpoblación. Está habiendo muchísimos daños y es necesario continuar haciendo extracciones porque en determinadas zonas continúa habiendo daños importantes todavía por el lobo", ha defendido Susinos, que ha aseverado que el número de lobos "que están campando a sus anchas" por el territorio cántabro "hace insostenible esta coexistencia con la ganadería extensiva".

Al respecto, ha indicado que hasta la fecha se han extraído 35 de los 41 lobos que recoge el cupo marcado por el plan para la temporada 2025-2026, de los que 21 son machos y 14 hembras. Además, se han encontrado otros nueve animales muertos, dos víctimas del furtivismo, seis por atropellos (uno podría ser un perro) y uno muerto por enfermedad.

Por lo tanto, a los 35 controlados se suman estos nueve, hasta contabilizar un total de 44 lobos extraídos, lo que da por terminado el cupo de 41 lobos a controlar.

No obstante, ha recordado que el Plan de Gestión contempla que, si en algunas zonas sigue habiendo un número de daños importantes, podrán dictarse resoluciones extraordinarias y continuar realizando controles poblacionales en esos lugares, cuya cantidad de lobos extraídos por encima del cupo se descontará del cupo del próximo año.

En este sentido, el director de Montes y Biodiversidad ha indicado que, aunque por el momento no se han dictado resoluciones extraordinarias, "seguramente" se vaya a hacer "en las zonas más castigadas" como los Valles Pasiegos, Campoo o El Nansa.

NUEVO PLAN DE GESTIÓN

En cuanto al nuevo Plan de Gestión que está elaborando el Gobierno de Cantabria, la consejera ha aclarado que "no se ha paralizado" por el recurso interpuesto por Podemos y prevé tenerlo concluido en el plazo más o menos de un mes.

Ha avanzado que el nuevo plan contempla el mismo porcentaje de extracciones que hasta ahora, que es del 20%, el máximo permitido legalmente, que continuarán realizando los agentes del medio natural, por lo que no contempla la caza deportiva de la especie.

Precisamente, ha indicado que esta tarde se va a celebrar un consejo extraordinario de caza en donde se va a dar cuenta también del Plan de Gestión.