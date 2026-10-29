Cantabria regula 3,68 millones de ayudas para garantizar las líneas de transporte regular por carretera

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SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves un decreto por el que se declara la obligación de servicio público de las líneas concesionales de transporte regular de viajeros por carretera de titularidad autonómica y se regula la concesión directa de ayudas destinadas a compensar el déficit derivado de su explotación.

Esta medida, dotada con 3,68 millones de euros, afecta a todas líneas regulares gestionadas por la región y persigue contribuir al mantenimiento de una oferta de transporte "suficiente, accesible y adecuada" en toda la comunidad autónoma.

Las subvenciones se concederán directamente a las empresas concesionarias cuyas líneas registren un balance económico negativo durante el ejercicio de referencia. La financiación permitirá contribuir al sostenimiento de los servicios regulares de transporte por carretera competencia de Cantabria. El texto incorpora mecanismos de control, justificación y reintegro de las ayudas, así como obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Además, en su reunión semanal, el Consejo de Gobierno también ha acordado el nombramiento de Severiano Cuesta como director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo y de Cristina Fernández Rabanillo como directora general de Inclusión Social, Familias e Igualdad, en sustitución de Juan Sáez Bereciartu y Tamara González, que desde esta semana son los nuevos consejeros de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa y de Cultura, Turismo y Deporte.

Asimismo, el Ejecutivo ha autorizado distintos acuerdos marco para el suministro de medicamentos destinados a los hospitales del Servicio Cántabro de Salud, con el fin de garantizar la disponibilidad de tratamientos especializados y dar cobertura a las necesidades asistenciales de la red sanitaria pública mediante procedimientos que favorecen una gestión "eficiente y homogénea" de los recursos farmacéuticos.

Uno de los presupuestos de licitación asciende a 1,7 millones, mientras que el valor estimado del acuerdo marco alcanza los 3,39, en otro caso los importes son de 1,32 millones y 3,06, respectivamente, y un tercer expediente cuenta con un valor estimado de 36,1 millones.

Además, los consejeros han acordado formalizar la adhesión de Cantabria al compartimento de Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a las comunidades autónomas correspondiente a 2027, tras la aceptación de la solicitud por parte del Ministerio de Hacienda.

Este mecanismo permite atender las necesidades de financiación de las regiones en condiciones establecidas por la Administración General del Estado. La adhesión contempla una financiación máxima de 179 millones de euros, destinada íntegramente a cubrir vencimientos de operaciones de endeudamiento previstos para 2027.

En Educación, Formación Profesional y Universidades se ha autorizada la celebración de tres convenios de colaboración entre la Consejería y las entidades locales de Santa Cruz de Bezana, Liendo y la Mancomunidad Valle de Iguña, para reforzar el Programa de Recursos Educativos para la Educación Básica durante el curso 2026.

En concreto, Santa Cruz de Bezana contribuirá con hasta 21.000 euros para los centros CEIP Buenaventura González, CEIP María Torner, CEIP Costa Quebrada e IES La Marina; Liendo destinará 3.000 euros al CEIP Peregrino Avendaño, y la Mancomunidad Valle de Iguña aportará hasta 800 euros para el CEIP Leonardo Torres Quevedo.