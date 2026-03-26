Cantabria remite contratos menores de 2016 a Competencia por la investigación a constructoras

Obras en una carretera - JUNTA

SANTANDER 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia documentación sobre contratos menores del año 2016 solicitada por este organismo con motivo de la investigación a constructoras y empresarios del sector por posible manipulación de licitaciones en el mercado de la obra civil de la región.

En el marco de esas diligencias, la CNMC, que ha incoado expediente sancionador contra las sociedades y directivos en cuestión, pidió hace unas "semanas" una información al Ejecutivo autonómico, "muy concreta" y "bastante escueta" sobre esos contratos, que ya ha sido entregada y que no constituye "una cuestión generalizada, ni muchísimo menos", según ha avanzado este jueves el consejero de Fomento, Roberto Media, a preguntas de los periodistas.

No ha desvelado más detalles al respecto porque, tal y como ha explicado, en la documentación requerida la CNMV también interesaba "absoluta confidencialidad", y ha reconocido en cualquier caso que su departamento no tiene acceso al expediente completo.

Con todo, Media cree que hay que dejar que Competencia haga su labor y, "cuando resuelva lo que tenga que resolver", el Ejecutivo autonómico lo acatará y hará lo que sea "procedente" en función de las conclusiones a las que se lleguen.

De este modo, el consejero ha respondido a cuestiones de los medios sobre la investigación a cuatro constructores y doce empresas cántabras en el marco de un proceso que puede demorarse hasta dos años y acerca de las posibles medidas a adoptar por parte del Gobierno regional contra esas sociedades y directivos.

El titular de Fomento ha precisado sobre la documentación reclamada por la CNMV que en la petición "no venía el nombre de ninguna empresa", sino que hacía referencia a unos expedientes "concretos", y ha apuntado al respecto que si bien los nombres en cuestión han trascendido, los procesos de administración de la comunidad autónoma se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público, a través de mesas de contratación dirigidas por funcionarios, que "son los que realizan todas estas actuaciones".

"Cuando haya una sentencia firme en vía administrativa o en vía penal, como es el caso de 'Obras Públicas', y los jueces nos digan lo que nos tienen que decir, nosotros lo cumpliremos", ha afirmado Media, para referirse al proceder seguido con las empresas investigadas y condenadas por la trama de Carreteras, en la que un funcionario adjudicó contratos de forma irregular a empresarios y sociedades de la construcción.

"Nosotros no somos ni los que tenemos que investigar si no tenemos conocimiento de ningún delito ni los que tenemos que sentenciar. Para eso están los órganos jurisdiccionales de la Administración General del Estado y, en cuanto nos vayan diciendo, nosotros obraremos en consecuencia", ha apuntado Roberto Media, antes de remachar: "Yo no soy juez" y "lo que hacemos es cumplir las sentencias".