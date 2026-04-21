Cantabria y La Rioja impulsarán una colaboración estratégica para su acreditación como Centros Integrales de Cáncer

El consejero de Salud, César Pascual, realiza una visita institucional y mantiene un encuentro con la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín Díez de Baldeón - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, y su homóloga en La Rioja, María Martín, han oficializado este martes su voluntad de dar "un paso más" hacia la "excelencia compartida" en oncología para formar parte de la Red Centros Integrales de Cáncer (CCCN, por sus siglas en inglés Comprehensive Cancer Center Network), una estructura promovida por la Comisión Europea, en el marco del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer.

Para ello, ambas comunidades pretenten la implementación progresiva de los estándares de excelencia en oncología requeridos por la Unión Europea, para promover así la mejora continua de la calidad asistencial y científica a través de una estructura interautonómica de cooperación.

En este sentido, según ha informado el Gobierno de Cantabria, se han comprometido a impulsar una colaboración estratégica a través de un modelo de trabajo conjunto que integre hospitales, institutos de investigación y universidades, de cara a su acreditación como CCCN.

Cantabria y La Rioja, han subrayado los consejeros, "unen y suman así capacidades para mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la investigación del cáncer desde una lógica de colaboración y complementariedad".

Se trata de "alinear" los altos estándares en la atención del cáncer, con un enfoque que integre atención e investigación. O lo que es lo mismo, ofrecer una atención integral, equitativa y de excelencia a todos los pacientes oncológicos.

Y todo ello, a través de un marco jurídico que garantice la "seguridad y operatividad" del proyecto conjunto.

PRINCIPALES COMPROMISOS

En virtud de este compromiso bilateral, se creará una comisión de trabajo que coordinará los pasos necesarios para constituirse como CCCN y avanzar hacia la futura adhesión a la red europea EUnetCCC, una iniciativa, esta última, que pretende conectar la estructuras de los Centros Integrales de Cáncer en toda Europa para que los pacientes tengan acceso a la misma atención de alta calidad.

Si bien la declaración rubricada hoy entre ambos consejeros no implica todavía compromisos jurídicos, constituye un primer paso político y estratégico "de gran valor", que expresa la voluntad de "liderar, desde la cooperación, un nuevo modelo de atención oncológica, basado en la equidad territorial, la investigación traslacional y la mejora continua de la calidad asistencial".

En definitiva, responde a la "necesidad compartida" de hacer frente a uno de los mayores desafíos de salud pública del siglo XXI ya que, en Europa, cada año, se diagnostican más de 2,7 millones de casos de cáncer y fallecen, por esta causa, 1,3 millones de personas.

ABORDAJE COMPARTIDO

Cantabria y La Rioja llevan años desarrollando un abordaje oncológico "de vanguardia" y ha llegado el momento de "aunar esfuerzos", porque luchar contra el cáncer, en todas sus dimensiones, exige una respuesta coordinada y basada en la excelencia.

Por eso, ambas comunidades autónomas promoverán sinergias entre sus hospitales de referencia, centros investigadores y universidades, que potenciarán junto a otros recursos y estructuras dedicadas a este fin, con capacidades complementarias en diagnóstico, tratamiento, investigación traslacional y formación de profesionales, aptas para potenciarse con este acuerdo de colaboración interautonómica.

Este acuerdo, que hoy han formalizado Pascual y Martín en la capital riojana, se suma a la dilatada trayectoria de colaboración que ambas regiones han mantenido en los últimos años. De hecho, Cantabria y La Rioja han compartido tradicionalmente programas de prevención, diagnóstico y tratamiento sanitario. Tal es así que muchos pacientes riojanos son tratados en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Además, en virtud de un convenio entre el Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) y la Fundación Rioja Salud pacientes de La Rioja pueden participar en ensayos clínicos innovadores a los que en su región de origen no tienen acceso por su volumen de población.

Pero la vinculación sanitaria entre ambas va más allá, ya que Cantabria comparte con La Rioja, entre otros, programas y herramientas digitales, así como proyectos de simulación clínica que se desarrollan en el Hospital Virtual Valdecilla (HvV), que son un referente a nivel nacional e internacional.

Por eso, Pascual y Martín han subrayado la "ventana de oportunidad" que supone "darse la mano" en el ámbito sanitario. "Vamos a seguir trabajando y creciendo juntos. Ganamos todos pero, sobre todo, los pacientes oncológicos, porque no podemos permitir que el cáncer nos gane la batalla".