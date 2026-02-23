Cantabria y Santander reafirman su compromiso con el 75 FIS y piden que sea Acontecimiento de Interés Público

Marina, Buruaga e Igual - AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria han reafirmado este lunes su compromiso con el Festival Internacional de Santander (FIS) en su 75 edición, en una reunión mantenida por la alcaldesa Gema Igual, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; y el director del FIS, Cosme Marina.

Además, las dos primeras han reivindicado al Gobierno central que declare este 75 aniversario Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) en España, para impulsar el interés general y su impacto cultural, social y económico.

Y es que tanto el Consistorio como el Ejecutivo aseguran que vuelcan su apoyo institucional y económico en esta edición especial, y apuestan por el certamen como "uno de los grandes motores culturales y turísticos de la ciudad y la comunidad autónoma".

Igual ha anunciado que precisamente este lunes la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado la subvención nominativa al FIS por 600.000 euros, lo que supone un "importante esfuerzo municipal" y un incremento respecto a ejercicios anteriores.

"Es una muestra clara del compromiso del Ayuntamiento con un evento que conmemora tres cuartos de siglo de excelencia artística, que forma parte de nuestra identidad y proyecta la imagen de Santander en el ámbito nacional e internacional", ha señalado.

Por su parte, Buruaga ha asegurado que la programación de este año "estará a la altura" de una efeméride tan destacada y contribuirá a consolidar a Cantabria como un "gran referente de turismo cultural".

En este sentido, ha valorado el esfuerzo que se está haciendo desde el Patronato para que la presente edición sea "memorable" y refuerce al FIS como "capital europea" de los festivales de verano. "Lo vamos a dar todo por una institución que nos coloca en el mapa de la cultura, nos hace más internacionales y nos aporta valor añadido y prestigio como región", ha subrayado.

En esta edición de aniversario, el FIS reunirá en el Palacio de Festivales a toda una constelación de la lírica. La presentación oficial del programa tendrá lugar en la ciudad el próximo 27 de marzo.

Tras el avance en FITUR, destaca el regreso de la ópera representada con La flauta mágica de Mozart, título imprescindible del repertorio lírico del que se ofrecerán dos funciones, los días 3 y 5 de agosto, en la Sala Argenta del Palacio de Festivales.

El FIS traerá también a Santander la nueva producción de la semana Mozart del Festival de Salzburgo, con dirección de escena de Rolando Villazón, que conmemora el 270 aniversario del nacimiento del compositor.

La gala de clausura, el 31 de agosto, contará con la Orquesta y Solistas del Festival de Bayreuth, en una gira histórica con motivo del 150 aniversario del festival alemán. Bajo la dirección de Pablo Heras-Casado, ofrecerá una selección de los momentos más emblemáticos de El anillo del nibelungo de Richard Wagner, con algunas de las voces más destacadas del panorama lírico internacional.

VENTA DE ABONOS

Los abonos General y Bienvenida se pondrán a la venta del 12 al 19 de mayo, y los de Ciclo, del 21 al 28 del mismo mes. De 29 de mayo al 5 de junio podrán adquirirse los abonos Combinados, y la venta de localidades sueltas comenzará el 11 de junio.

Ya el pasado diciembre el FIS puso a la venta, por primera vez, un adelanto de parte de la que será la programación fuera de abono del 75 FIS: la segunda función (5 de agosto) de la ópera La flauta mágica de W. A. Mozart, y los conciertos de Rodrigo Cuevas (12 de agosto) y Arcángel (16 de agosto), iniciativa que ha obtenido un gran éxito de venta, con cerca de dos mil localidades ya vendidas, prueba de la expectación que está despertando el Festival.