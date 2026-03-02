Cantabria solo tiene un incendio forestal activo

Archivo - Imagen de archivo de un incendio forestal en Cantabria - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales activos en Cantabria se han reducido de los tres que había a las 6.00 horas de este lunes a uno este mediodía, localizado Sarceda (Tudanca).

Con todo, el Gobierno de Cantabria mantiene el máximo nivel de alerta del Operativo de Lucha y Extinción de Incendios Forestales en toda la Comunidad dadas las previsiones desfavorables para las próximas 48 horas en la región.

El director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ha informado que el cambio en las condiciones meteorológicas, con el retorno de vientos de componente sur, ha originado también "la vuelta a las andadas de los incendiarios", que durante este domingo provocaron en Cantabria nueve incendios forestales, de modo que ascienden a 11 el total en lo que va de mes.