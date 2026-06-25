Cantabria sube a 360.000 euros las ayudas para la actividad de asociaciones juveniles

Archivo - Jóvenes.- Archivo - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Juventud ha incrementado hasta 360.000 euros las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas este año al fomento del funcionamiento y actividad de asociaciones juveniles, entidades prestadoras de servicios a la juventud y partidos políticos y sindicatos con sección juvenil.

Tal y como se recoge en la convocatoria que publica este jueves el Boletín Oficial de Cantabria (https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob...), estas ayudas, que registran un incremento del 11% respecto a la dotación de 323.000 del ejercicio anterior, se estructuran en cuatro líneas.

La mayor partida, con 200.000 euros, va destinada al programa de actividades juveniles para jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 30 años. Estos proyectos deberán estar relacionados con diferentes líneas de acción vinculadas a la Unión Europea y los jóvenes, capacitación en emprendimiento e innovación, igualdad e inclusión, mundo digital, hábitos de vida saludable, juventud rural, desarrollo sostenible, voluntariado y participación, y arte, cultura y creatividad.

El programa de gastos corrientes cuenta con una dotación de 120.000 euros, y también se contempla una ayuda de 30.000 euros para la adquisición de medios básicos y de 10.000 euros para programas e iniciativas aprobados por la Unión Europea.

Este año, los recursos destinados a actividades juveniles se amplían de forma significativa y el programa de medios básicos aumenta la capacidad de las entidades para adquirir equipamiento esencial, ha destacado el Gobierno.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles.