Cantabria suma unas 6.000 hectáreas quemadas con 483 incendios provocados en lo que va de año

Foco activo durante las labores de extinción de un incendio en Merilla, en 2026, en Merilla, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

LOS TOJOS 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registra unas 6.000 hectáreas quemadas en lo que va de año con los 483 incendios forestales provocados desde que comenzó el 2026 y hasta ahora, 254 de ellos en el mes de marzo (el 52,58% del total).

La comunidad autónoma no tiene ya, a primera hora de la tarde de este miércoles, ningún fuego activo, una vez controlados y extinguidos todos los detectados en los últimos días.

Pero los más de 250 focos provocados en lo que va de mes y los cerca de 500 desde que arrancó el ejercicio suman unas 6.000 hectáreas arrasadas, según datos todavía provisionales ofrecidos este miércoles por la consejera de Desarrollo Rural y Ganadería, María Jesús Susinos.

"Los datos son todavía muy provisionales, pero se baraja que a lo largo de este año 2026, son unas 6.000 hectáreas las que han ardido ya en Cantabria por el hecho de que unos incendiarios han estado provocando incendios constantemente, a pesar de los llamamientos que estamos realizando de manera constante desde la Consejería a la responsabilidad, al cuidado de nuestro patrimonio medioambiental".

La titular del departamento ha ofrecido esas cifras y ha hecho esta valoración en Los Tojos, durante su visita a los efectivos del Quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participan esta semana en unas jornadas de extinción de incendios en la zona.