Cantabria supera el 70% de ocupación en Semana Santa, un 5% menos

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SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado más de un 70 por ciento de ocupación hotelera en los días centrales de Semana Santa -Jueves, Viernes y Sábado Santo-, lo que supone un descenso del 5 por ciento respecto al dato de 2025, unas cifras "aceptables", pero con las que la facturación del sector se ha visto "afectada" por una caída del 7%.

Así lo ha informado este lunes el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Eduardo Lamadrid, en declaraciones remitidas a los medios, en las que ha señalado que estos datos están "muy lejos de los de hace cuatro, cinco o seis años, cuando en los hoteles de Cantabria colgábamos el cartel de completos durante los tres días principales".

Por zonas y comarcas, en Santander la ocupación ha rondado el 70%, mientras que en destinos turísticos costeros como Suances, Comillas o Santillana del Mar se ha situado en torno al 75%. En esta línea, zonas como Isla han estado alrededor de un 85% y localidades como Laredo o Somo han tenido una ocupación cercana al 75%. En el ámbito rural, la comarca de Liébana ha registrado "los mejores datos", al alcanzar un 90% de ocupación.

Lamadrid ha lamentado que, a pesar de que se hayan visto las calles "abarrotadas", lo que ha beneficiado a restaurantes, cafeterías y bares, "no se ha traducido en una mayor ocupación hotelera.

Asimismo, ha indicado que esta Semana Santa "no ha sido como en verano", cuando se producen olas de calor en el sur que "se traducen en más reservas hacia la zona norte, hacia Cantabria".

En este punto, ha criticado que este año la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) "anunció bastante inestabilidad climatológica", algo que, en su opinión "ha perjudicado" al sector porque "en el resto de España se ha vindicado que iba a haber bastante buen tiempo y esto ha hecho que algunos turistas hayan elegido otras zonas por encima de Cantabria".