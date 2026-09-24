Cantabria superó este verano los 55.000 contratos de trabajo, un 5,3% más que el año pasado, según UGT

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registró entre junio y agosto un total de 55.595 contratos de trabajo, la cifra más alta de los últimos cuatro años y un 5,3% y 2.823 más que en el mismo período de 2025, según un informe elaborado por la Secretaría de Empleo de UGT con estadísticas del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El sindicato ha informado que la contratación veraniega se incrementó en Cantabria casi por igual en hombres y mujeres con un 5,4% en ambos sexos y 1.405 contratos más en los hombres (de 26.212 a 26.560) y 1.418 más en las mujeres (de 26.560 a 27.978); y en su mayor parte, con jornadas completas, que aumentaron más de un 8% (+2.405) en comparación al año pasado.

En un comunicado, el sindicato ha precisado que un 26,7% de los contratos de trabajo suscritos entre junio y agosto de este año fueron indefinidos (14.866), un 7,5% más que en 2025 (+1.037), aunque cuatro puntos por debajo de la media española.

"Lo venimos diciendo desde que entró en vigor la reforma laboral de 2022, que impulsó como nunca la contratación indefinida en todo el país pero en menor medida en Cantabria; y este verano no ha sido una excepción porque, como sucede durante todo el año, es la cuarta autonomía española con menor contratación indefinida este verano con 13 puntos menos que la media española (39,7%)", ha precisado el secretario ejecutivo de UGT en Cantabria, Gustavo García.

Por su parte, la contratación temporal aumentó este verano casi un 5% con 1.786 contratos más que en el trimestre veraniego de 2025 (de 38.943 a 40.729) y principalmente con los de menor duración; con un repunte de algo más un millar de los que no superan el mes de vigencia (+1.073 o 4,9%) y de casi 900 de ellos no superiores a la semana (+886 ó 6,7%).

En Cantabria, casi tres de cada cuatro contratos de trabajo firmados este verano fueron temporales, un 25% de menos de una semana (14.030), más de un 40% de no más de un mes (22.611) y otro 22% de entre uno y tres meses de vigencia (10.333), subraya el informe de UGT.

MENORES DE 30 AÑOS Y EN LOS SERVICIOS

El informe precisa que un 76% del aumento de la contratación de este verano en Cantabria responde a 2.152 contratos más suscritos por jóvenes menores de 30 años y un 91% a los 2.586 más adscritos al sector servicios.

De hecho, un 46% de toda la contratación acumulada entre junio y agosto correspondió 25.695 contratos firmados por menores de 30 años, que se incrementaron más de un 9% en relación al mismo trimestre del año pasado y también en similar medida en ambos sexos; en concreto un 8,9% en los hombres (+1.130 contratos) y un 9,3% en las mujeres (+1.022).

"El aumento de la contratación de este verano se asienta en los extremos de las diferentes franjas de edad, esto es, entre los más jóvenes y en los mayores de 44 años, que también se incrementa en más de un 5% (+784 contratos) y representó casi el 27% de toda la contratación registrada en Cantabria", ha matizado García.

En el caso de la contratación femenina, el porcentaje de contratos firmados por mujeres de menos de 30 años y de más 44 es similar y en torno a un 30% en cada caso; mientras que en los hombres, los firmados por los jóvenes tienen más presencia (casi un 36% del total por un 23% de los mayores de 44 años).

En todo caso, más de un 80% de la contratación de este verano en Cantabria se localizó en el sector servicios (44.824 contratos) y acaparó todo el incremento de la femenina porque la de los demás sectores disminuyó en este sexo en comparación a 2025.

MÁS DE 15.000 CONTRATOS EN LA HOSTELERÍA

Un 27% de todos los contratos de trabajo acumulados este verano en Cantabria correspondieron a los 15.195 de la hostelería, que se incrementan casi un 6% (830) en comparación a los 14.365 del mismo período del año pasado.

Otro 13% de la contratación se localiza en el comercio, con 7.211 contratos y un repunte similar al de la hostelería en términos relativos de algo más de un 5% y 351 contratos más que el año pasado; y cerca de otro 8%, al otro sector de actividad económica con mayor volumen de contratación en estas fechas, la industria agroalimentaria, con 4.324 contratos, 172 o un 7,7% más que en 2025.

Más de un 40% de los 2.823 contratos de trabajo más computados en Cantabria este verano en comparación al del año pasado se distribuye en un incremento de 1.196 únicamente de otros tres sectores de actividad de los servicios: 438 más en las actividades artísticas y de espectáculos, 386 en las actividades deportivas y recreativas y 372 en los servicios a edificios y de jardinería.

De los 12 sectores de actividad que superaron el millar de contratos de trabajo este verano, 10 son de servicios salvo la mencionada industria agroalimentaria y la siderometalúrgica (2.639 contratos).

De estos 12 sectores de actividad, sólo cuatro superan el 26,7% de la tasa de estabilidad o porcentaje de contratación indefinida sobre el total de Cantabria en este verano: la hostelería, con un 30,2%; el transporte, un 32,9% (868 indefinidos de 2.639 contratos), el citado de actividades deportivas y recreativas con un 40,6% (749 de 1.844) y las actividades sanitarias con un 52,2% (612 de 1.172 contratos).