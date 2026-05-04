Cantabria tendrá en 2027 un nuevo Portal Ganadero desde el que se podrán confirmar las guías

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SANTANDER 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural trabaja en el desarrollo de una nueva aplicación que sustituya al actual y "obsoleto" Portal Ganadero, con la previsión de que esté en funcionamiento en 2027 e introduzca mejoras como la posibilidad de confirmar las guías de movimiento de ganado tanto dentro como fuera de Cantabria, un trámite que en la actualidad requiere acudir presencialmente a las oficinas comarcales.

Además, a diferencia de la actual, desde la nueva herramienta se podrán gestionar los movimientos de diferentes especies, ya que se empezará por el vacuno y aviar y se irá ampliando al resto.

Será una aplicación "muy intuitiva y fácil de manejar", con el objetivo de reducir la burocracia y "facilitar el trabajo" a los ganaderos, según ha avanzado este lunes en el Pleno del Parlamento la consejera del ramo, María Jesús Susinos, al ser interpelada por el diputado regionalista Guillermo Blanco acerca de la problemática que ha supuesto para algunos profesionales del sector el hecho de que la confirmación de las guías esté vinculada a la recepción de algunas ayudas.

En concreto, la ayuda asociada a la vaca nodriza depende de que esas confirmaciones se hayan hecho en el plazo estipulado de siete días y, mientras que en el resto de comunidades este trámite "se realiza normalmente a través de las plataformas telemáticas", en Cantabria es necesario acudir presencialmente a las oficinas comarcales. Esto, según Blanco --que fue consejero de Ganadería la pasada legislatura--, ha motivado que a un "número importante" de ganaderos se les hayan denegado ayudas.

Según los datos que ha ofrecido Susinos, que no coinciden con los que ha aportado el regionalista, el pasado año fueron unos 70 solicitantes de un total de 3.410 los que no percibieron el pago de la citada subvención; mientras que este año la cifra se ha reducido a 23, y "solamente un 1% de los ganaderos no ha confirmado movimientos". Por ello, la consejera ha vaticinado que para el próximo año la cifra será "residual".

El diputado del PRC ha considerado "reprochable" que la Consejería no se haya "anticipado al problema" con medidas para evitar la denegación de esas ayudas pese a que "conoce las dificultades informáticas, algo que no es nuevo y que arrastramos desde hace años".

Precisamente, Susinos le ha respondido que el asunto "viene de años atrás, concretamente de la legislatura pasada" cuando Blanco era el consejero. Además, ha recalcado que la confirmación de movimientos es "no es una decisión de este Gobierno, sino una obligación legal" cuyo incumpliendo tiene "consecuencias", y ha recalcado que Cantabria tuvo que hacer frente a una "importante multa" de dos millones de euros "por aplicar mal la norma" durante el anterior mandato.

Finalmente, ha cuestionado a Blanco si pretende que "miremos hacia otro lado y no apliquemos las penalizaciones cuando alguien no cumple" cuando el 99% de los ganaderos sí lo hacen, teniendo en cuenta que, además, la comunicación de los movimientos del ganado es "una garantía para todos" en un contexto en el que "nos están cayendo las mil plagas".

"Sin trazabilidad no hay control sanitario, sin control sanitario no hay comercio ganadero y sin comercio ganadero no hay futuro para el sector", ha sentenciado.