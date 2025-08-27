Cantabria, tercera CCAA donde más crece la firma de hipotecas en junio, con un 63,3%

Archivo - Simulación de firma de una hipoteca, a 15 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria fue en junio la tercera comunidad autónoma donde más creció la firma de hipotecas sobre viviendas, con un aumento del 63,3% respecto al mismo mes del año anterior y el doble que la media nacional (31,67%), según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el sexto mes del año, en Cantabria se registraron un total de 560 operaciones, en las que se prestaron 77,59 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas, un 86,57% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 6,7%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 763 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 119,62 millones de euros. De ellas, 8 fueron sobre fincas rústicas y 755 sobre urbanas.

De las 755 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en junio en Cantabria, 560 fueron sobre viviendas; 11 en solares y 184 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 12 y en 22 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 110 hipotecas con cambios en sus condiciones, 76 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 944 préstamos sobre fincas en Cantabria. De ellas 640 correspondieron a viviendas, 13 a fincas rústicas, 276 a urbanas y 15 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas tuvo un incremento en todas las regiones con Aragón (+96,76%), Extremadura (+65,34%) y Cantabria (+63,27%) a la cabeza, salvo en Navarra con una caída del 0,71%.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Aragón (+141,57%), Cantabria (+86,57%) y Murcia (+84,46%) anotando los mayores ascensos, y La Rioja, (+31,06%), País Vasco (+31,69%) y Andalucía (+36,22%) en el lado contrario.

DATOS NACIONALES

En el conjunto nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 31,7% en junio respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 41.834 préstamos, su mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2022.

Con el avance interanual de junio, que se ha moderado más de 20 puntos respecto al experimentado en mayo (+54,4%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma doce meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en junio en el 2,99%, por encima del 2,91% del mes anterior y el más alto desde el pasado mes de enero (3,08%). No obstante, con el dato de junio se acumulan ya suma cinco meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar el pasado febrero del 3% por primera vez en casi dos años, y en junio ha logrado aguantar por debajo de esa cota, aunque por poco. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el sexto mes de 2025.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 15,5% interanual en junio, hasta los 168.363 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 52,1%, hasta los 7.043,3 millones de euros.

El 28% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó en junio a tipo variable, mientras que el 72% lo hicieron a tipo fijo, el porcentaje más elevado desde agosto de 2022. El tipo de interés medio al inicio fue del 3% para las hipotecas de tipo variable y del 2,98% para las hipotecas sobre viviendas a tipo fijo.

En tasa intermensual (junio sobre mayo), las hipotecas sobre viviendas disminuyeron un 1% y el capital prestado creció un 5,3%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda subió un 6,5% respecto al quinto mes del año.

En los seis primeros meses del año, el número de hipotecas para la compra de una vivienda se ha incrementado un 24,9%, con avances del 42,5% en el capital prestado y del 14,1% en el importe medio de los créditos concedidos.