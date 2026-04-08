Cantabria tiene 25 incendios forestales activos, cinco controlados y uno estabilizado

Un bombero trabaja en el incendio de Campollo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS)

Un total de 25 incendios forestales permanecen activos este miércoles, a las 19.00 horas, en Cantabria en los municipios de Arenas de Iguña, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Cabuérniga, Lamasón, Rionansa, Ruente, Ruesga, San Miguel de Aguayo, Soba, Los Tojos, Tudanca, Udías, Valdáliga y Vega de Liébana.

Igualmente, cinco fuegos ya se encuentran controlados, uno estabilizados y el resto extinguidos, ha informado el Gobierno regional.

Desde de las 19.00 horas del martes, se han provocado 37 focos, que elevan el total en lo que va de mes de abril a 125 fuegos en toda la comunidad.

El incendio "más preocupante" se encuentra en Campollo (Vega de Liébana), donde están actuando tres brigadas de bomberos forestales del Gobierno de Cantabria con el apoyo de medios aéreos, así como el equipo del helicóptero del Ejecutivo regional -Delta Romeo-, que ha acudido esta tarde a la zona afectada, un área de encinar cantábrico de alto valor ambiental.

Además, el equipo de la aeronave del Gobierno cántabro y cuatro brigadas forestales autonómicas actúan en otro fuego importante que afecta a Bárcena Mayor, donde se han realizado un total de 22 descargas por parte del Delta Romeo.

Por último, en Quintanilla de Lamasón se ha provocado otro incendio, con varios focos activos de producción reciente.

Durante esta madrugada, el fuego en Cabuérniga cortó en ambos sentidos la carretera autonómica CA-182, que une ese valle y Puentenansa.

Más allá, bomberos del Gobierno cántabro y municipales han apoyado hoy las tareas de extinción en distintos puntos, como Camargo y Santa María de Cayón, donde han extinguido las llamas y refrescado las zonas de matorral afectadas.

PREEMERGENCIA

El Gobierno de Cantabria mantiene activada la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales (INFOCANT), debido a la incidencia de fuegos en distintos puntos de la comunidad y la previsión de condiciones meteorológicas desfavorables para las próximas horas.

La mayor parte de Cantabria se encuentra en riesgo muy alto y extremo de incendios forestales, según los niveles establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y todas las quemas siguen prohibidas en la comunidad.

Dada la calidad del aire, que ha empeorado por el humo de los incendios forestales, el Gobierno cántabro, a través de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana, recomienda limitar la actividad en espacios abiertos y el uso de mascarilla, especialmente en las comarcas del Besaya y el Nansa, y los municipios de Cabuérniga y Los Tojos, las zonas más afectadas por los incendios.

Por último, el Gobierno de Cantabria ha solicitado colaboración y precaución a la ciudadanía y ha hecho un llamamiento para detectar y poner en conocimiento de las autoridades tanto el inicio de cualquier incendio como datos de los presuntos causantes, contactando con el 112, con la guardería de la Consejería de Desarrollo Rural o con la Guardia Civil.

El Ejecutivo ha insistido en la importancia de que los ciudadanos colaboren en seguir las instrucciones de las autoridades para evitar poner en riesgo, tanto a las personas que trabajan en este servicio, declarado estratégico durante el estado de alarma, como al conjunto del medio natural de nuestra región.