Cantabria tiene cinco incendios forestales activos de los 31 provocados ayer

Incendio en La Cavada, Cantabria. Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registraba a las 7.00 horas de este domingo, 22 de marzo, un total de cinco incendios forestales activos de los 31 provocados este sábado.

En concreto, las labores de extinción se enfocan en Arredondo, Miera, Silió (localidad del municipio de Molledo), Esles (Santa María de Cayón) y Pandillo (Vega de Pas).

El director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, ha señalado que las condiciones meteorológicas se mantienen "bastante similares" a las de días anteriores.

Por ello, la Consejería de Desarrollo Rural mantiene activo el nivel 2 operativo de lucha y extinción en toda la región.

En lo que va de mes de marzo, se han registrado un total de 186 incendios forestales en la comunidad autónoma, ha informado el Ejecutivo regional.