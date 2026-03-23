Cantabria tiene este lunes cinco incendios forestales controlados

Incendio forestal en Cantabria - 112

SANTANDER 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ninguno de los 25 incendios forestales provocados el domingo en Cantabria permanece activo este lunes a primera hora, si bien hay cinco focos en situación de controlados en Luena, Ruente, Los Tojos y Lamasón.

Así lo ha informado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, que ha indicado que, no obstante, se mantiene el nivel máximo del operativo de lucha y extinción contra incendios forestales en toda Cantabria a la espera de la llegada de las condiciones meteorológicas más favorables.