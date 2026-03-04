Cantabria tiene nueve incendios forestales activos y cinco controlados

Publicado: miércoles, 4 marzo 2026 13:21
SANTANDER 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registra este mediodía nueve incendios forestales activos, uno menos que esta mañana, y cinco controlados.

Los focos activos se sitúan en Vega de Pas, el municipio más afectado con cuatro; Selaya, con dos, y San Pedro del Romeral, Villacarriedo y Arredondo, con uno cada uno de ellos.

Mientras, los controlados son dos en Luena y uno en Pesaguero, Villacarriedo y Cabezón de Liébana, según la última información facilitada por el Gobierno autonómico.

Los índices de riesgo siguen en valores "altos y muy altos" en toda Cantabria, por lo que el Gobierno mantiene activo el dispositivo de lucha y extinción forestales en toda la comunidad autónoma.

