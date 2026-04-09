Cantabria tiene tres incendios forestales activos en Camaleño, Herrerías y Valdáliga

Extinción de incendio forestal - GOBIERNO

SANTANDER 9 Abr. (EUROPA PRESS) - Tres incendios forestales permanecen activos esta tarde en Cantabria, en los municipios de Camaleño (Arguebanes), Herrerías (Collado de Cades) y Valdáliga (El Porrón). Además, hay cuatro focos que ya se encuentran controlados en Cabuérniga, Vega de Liébana, Pesquera y Los Tojos.

Según el último parte facilitado por el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, desde de las 19.00 horas de este miércoles se han provocado 27 incendios forestales, lo que eleva a 152 los contabilizados durante el mes de abril en la comunidad autónoma.

Bomberos forestales del Gobierno cántabro actúan en la extinción de los incendios, con el apoyo de medios aéreos. El equipo del helicóptero del Ejecutivo regional ha trabajado en esta jornada en el fuego causado en Pujayo (Bárcena de Pie de Concha), donde ha realizado 14 descargas.

Mientras, en el localizado en el monte Arguebanes (Camaleño) no ha podido actuar por la meteorología adversa en la zona.

El Gobierno de Cantabria mantiene activada la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales (INFOCANT) y el Nivel 2 del Operativo autonómico de Extinción de Incendios.