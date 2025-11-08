Cantabria trabajará en la segunda edición del Festival de Casas Regionales de España

SANTANDER 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha afirmado que el Festival de Casas Regionales de España en Cantabria, celebrado por primera vez este sábado en la Sala Pereda del Palacio de Festivales, "nace con vocación de continuidad" y ha anunciado que el Gobierno de Cantabria trabajará desde "mañana mismo" para organizar su segunda edición en 2026.

Así lo ha manifestado en el acto que ha reunido a representantes de las comunidades de Galicia, Castilla y León y Navarra, junto con una amplia participación de público.

Urrutia ha destacado que este festival es un homenaje y un reconocimiento a todas las personas que, lejos de su tierra de origen, han sido "protagonistas y partícipes de la evolución y la construcción de Cantabria como autonomía y seguís haciéndolo para que esta tierra sea cada vez mejor y más próspera".

Ha esperado que los presentes hayan sentido este evento como "un nexo de unión, un encuentro que sirva no solo para estrechar lazos, sino para demostrar la vida y la actividad que los centros regionales tenéis en Cantabria".

La consejera, que ha recordado que esta iniciativa fue "un empeño personal" de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, y suyo, ha valorado que Cantabria es tierra "de acogida, hospitalaria y quiere que todos compartamos la cultura, la identidad y las vivencias que nos unen y nos enriquecen".

La titular de Presidencia ha tenido palabras de gratitud para los representantes de los tres centros impulsores del evento --Centro Gallego de Santander, Casa de Ávila y Hogar Navarro en Cantabria-- a quienes ha definido como "valientes y decididos" por apostar "sin dudarlo" por este encuentro pionero.

Asimismo, ha agradecido la colaboración institucional de la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Navarra, la Diputación Provincial de Ávila y el Ayuntamiento de Tudela, que apoyaron el Festival "desde el primer momento".

Ha contado con las actuaciones del 'Grupo Folklórico Airiños da Terra' (Galicia), 'Tierra de Castilla Folk' (Castilla y León) y el 'Grupo Municipal de Danzas de Tudela' (Navarra), que han ofrecido un recorrido musical por la diversidad cultural de sus comunidades, acompañados por la proyección de vídeos sobre su historia, costumbres y patrimonio.

Han estado presentes el director general de Medio Ambiente y Cambio Climático, Alberto Quijano; la directora general de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria, Marta González, y la directora general de Relaciones Institucionales y Parlamentarias de la Xunta de Galicia, Sandra Vázquez.

MÁS APOYO

Urrutia ha anunciado que el Gobierno de Cantabria aumentará en 2026 las cuantías de las ayudas destinadas a los centros regionales asentados en la comunidad, que se transformarán en subvenciones nominativas. "Queremos simplificar su tramitación y que podáis disponer del dinero cuanto antes", ha explicado.

Por ello, ha hecho mención a la necesidad de aprobar el presupuesto del año que viene que el Gobierno ha presentado en el Parlamento.

La consejera ha destacado que en Cantabria existen 17 centros regionales que representan a ocho comunidades autónomas y nueve provincias de Castilla y León.