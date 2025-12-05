Cantabria transforma en positivos 22 silencios administrativos que hasta ahora eran negativos

La Consejera De Presidencia, Justicia, Seguridad Y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, Presenta En Rueda De Prensa, El Decreto Regulador De Los Silencios Administrativos. - GOBIERNO

SANTANDER, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha transformado en positivos 22 silencios administrativos que hasta ahora eran considerados negativos, al modificar el decreto que regula estos procedimientos tras una revisión y análisis de los mismos.

Así, desde la publicación de esta reforma, este viernes en un Boletín Oficial de Cantabria (BOC) extraordinario y que entrará en vigor mañana, sábado, se amplían los procedimientos autonómicos en los que, ante la falta de respuesta de la administración, la petición de ciudadanos y empresas se considera aprobada con los mismos efectos que si se hubiera dictado una resolución expresa a favor del solicitante.

La transformación y cambio de sentido del silencio, de negativo a positivo, afectará a cuestiones como la autorización de los horarios especiales de establecimientos de hostelería, la obtención del título de entidad colaboradora de caza o pesca, el certificado de matriculación de vehículo pesado, el de capacitación profesional para ejercer la profesión de transportista o el registro de explotaciones prioritarias o ganaderas o de instalaciones y de operadores de telecomunicaciones, entre otros ejemplos, todos ellos relacionados y vinculados al desarrollo de una actividad económica en la región.

El cambio normativo derivada de la Ley de Simplificación de Cantabria y el nuevo decreto --por el que se modifica el anexo II de la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, Administración y Sector Público Institucional de Cantabria-- elimina el 65 por ciento de silencios negativos en procedimientos administrativos, según ha destacado este viernes la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia.

En rueda de prensa, ha explicado que los cambios tendrán efecto desde la entrada en vigor del decreto y afectarán a procedimientos que todavía estén en trámite y no haya concluido por tanto el plazo de la administración para responder.

En total, el nuevo decreto recoge 189 procedimientos -de un total de 925- en los que el sentido del silencio es negativo, de los que 142 derivan de leyes estatales o europeas (el 75%) y 47 de normas autonómicas (25%), fruto de un trabajo con el que se ha revisado y compilado en una única norma todos los procedimientos a nivel regional, autonómico y europeo con efectos desestimatorios o negativos para el ciudadano.

Se han eliminando de este listado 91 procedimientos de competencia autonómica y cambiando el sentido del silencio en los citados 22 procedimientos regionales, que hasta ahora eran negativos y pasan a ser positivos para el ciudadano a partir de este sábado.

Así, con el nuevo decreto aprobado por el Gobierno en reunión semanal de esta semana, de los 925 procedimientos existentes en el conjunto de la administración de la comunidad autónoma y que se realizan al inicio del interesado, solo el 20% tendrá silencio negativo.

ARDUO TRABAJO

Urrutia ha explicado que su Consejería ha realizado un "arduo" trabajo para actualizar el anexo de la ley, dado que no recogía todos los procedimientos a instancia de parte con silencios administrativos negativos (se han incorporado 110, la mayoría derivados de ley nacional o europea).

Como ha indicado, esto conllevaba "una grandísima inseguridad jurídica" para los ciudadanos y empresas, que tenían que acudir hasta el momento a leyes sectoriales, autonómicas, estatales y europeas para saber si el silencio que se correspondía en su procedimiento era positivo o negativo.

"Con el nuevo decreto autonómico revisamos y analizamos todos los procedimientos, convertimos en silencio positivo todos aquellos que el interés general nos permite y derivan de una norma autonómica, y recogemos en un solo documento los silencios de carácter negativo", ha explicado, para destacar, además, que están agrupados por materias y no por consejerías, para una mayor permanencia en el tiempo y para facilitar su consulta, localización y aplicación.

NORMA RENOVADA, GARANTISTA Y REALISTA

El resultado, ha subrayado la consejera, es una norma autonómica "renovada, garantista y realista con la situación" y que recoge 189 procedimientos en los que el sentido del silencio es negativo y solo 47 de ellos son de competencia del Gobierno cántabro.

Y ha añadido que este trabajo, que comenzó con la aprobación de la Ley autonómica de Simplificación Administrativa -que entró en vigor el pasado mes de abril- continuará "de forma permanente", con el objetivo de luchar contra el exceso de burocracia, reducir trámites, simplificar procedimientos y dar agilidad y eficiencia a la Administración.