Cantabria tuvo un octubre cálido y normal en lluvias, según la AEMET

Archivo - Otoño en Cantabria - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha tenido un octubre "cálido", con una temperatura media de 13,7 grados centígrados, y "normal pluviométricamente", según el resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología.

La citada temperatura media registrada se sitúa 0,6 grados por encima del promedio para este mes de la serie de datos de referencia 1991-2020, que es de 13,1 ºC.

Este mes se sitúa como el vigesimoséptimo octubre más cálido desde 1961, lejos del más frío de este periodo que fue el de 1974, con 8,4ºC de temperatura media.

La temperatura máxima media registrada en la región ha sido de 18,3ºC, valor también 0,3ºC por encima de la media climatológica de la serie para este mes, y la mínima media de 9ºC, valor 0,8 ºC por encima.

Y en cuanto a la precipitación, se recogieron 107,3 litros por metro cuadrado de lluvia, un 7% inferiro a lo esperado este mes, cuya media es de 115,8 l/m2.

La AEMET ha señalado que, con estos datos, el año hidrológico en curso, que se inició precisamente en octubre y abarca hasta septiembre de 2027, tiene hasta el momento "carácter normal" respecto al mismo periodo del año para 1991-2020.

Por otra parte, y según datos del observatorio situado en el aeropuerto Seve Ballesteros, Cantabria tuvo un media mensual de 138,8 horas de sol, ligeramente por encima de la de los últimos 20 años, que es 138,5.

En cuanto al viento, en el mismo observatorio, la racha máxima fue de 72 kilómetros por hora, registrada el día 23.

Además en el décimo mes del año, se registraron 300 rayos, de los que más de la mitad se concentraron en un solo día, el 6, en el que hubo 176. También se registraron rayos los días 3 (69), 7 (21) y 15 (34).

DESCRIPCIÓN DEL MES

Según la AEMET, de la primera semana del mes destacaron los días 3 y 7 de octubre, en los que hubo precipitaciones intensas. De hecho, en esa segunda jornada provocaron inundaciones de forma local en Santander.

Posteriormente, hasta el 16 predominó el tiempo estable con temperaturas medias por encima de lo esperado para la época del año, hasta que entre los días 17 y 19 un anticiclón de bloqueo favoreció la entrada de una masa fría y seca que provocó un descenso acusado de las temperaturas, llegando a producirse heladas en Reinosa y Valderredible.

Tras rachas de viento muy fuertes en el litoral el 23 y un ligero aumento de las temperaturas los días 24 y 25 por vientos flojos de sur, el día 27 se registraron las últimas precipitaciones del mes, ya que a partir del 28 un anticiclón de bloqueo en las islas británicas evitó la entrada de sistemas frontales a la Península.

VALORES EXTREMOS

Según los datos recogidos por la AEMET, las tres temperaturas más altas de octubre se dieron el mismo día, el 14, una jornada en la que Tama (Cillorigo de Liébana) alcanzó los 29,9ºC; San Felices de Buelna los 29,2ºC y Cubillo del Ebro, en Valderredible, los 28,9ºC.

Por contra, la mínima se dio el día 20 en Cabaña Verónica, en los Picos de Europa, cuando el termómetro marcó -4,7ºC.

Por otra parte, los valores máximos de precipitación se registraron el día 7 en San Roque de Riomiera, donde se recogieron 97 litros por m2.

Y la racha de viento más fuerte tuvo lugar en el Mirador del Cable, en Picos de Europa, el día 26 y fue de 117 kilómetros por hora.