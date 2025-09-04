Cantabria urge al Miteco a aprobar la Planificación Eléctrica y publicarla en el BOE

Archivo - El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio de Cantabria, Eduardo Arasti. Foto de archivo - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

Arasti asegura que hay "muchos" proyectos empresariales que quieren instalarse en Cantabria pero necesitan antes esa planificación

SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que apruebe "cuanto antes" la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2026-2030 y la publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que nuevos proyectos empresariales e industriales interesados en instalarse en la comunidad autónoma lo hagan definitivamente.

Así lo ha reclamado este jueves el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, al ministerio que dirige Sara Aagesen, durante una jornada de presentación de un informe sobre la I+D+i en Cantabria.

Allí ha reivindicado que Cantabria está atrayendo proyectos, como por ejemplo el Campus Tecnológico de Centro de Datos 'Altamira', que supondrá una inversión de más de 3.600 millones de euros, la "inversión privada más grande de la historia de Cantabria" y que generará unos 1.500 puestos de trabajo: 350 directos y 1.100 indirectos y que ya ha sido declarado como proyecto empresarial estratégico.

Arasti ha asegurado que hay otros proyectos que no cita porque -según ha dicho- no puede, "no porque no existan". Y es que, según ha indicado, "muchos" de ellos necesitan de la aprobación de dicha planificación por parte del Ministerio y su publicación en el BOE.

Y es que, según ha explicado, cuando una empresa se quiere instalar, necesita energía eléctrica y esta la proporciona, precisamente, esa planificación cuya publicación en el BOE ha reclamado al Ministerio.

"A un Gobierno hay que pedirle muchísimas cosas: que trabaje; que tenga éxito e incluso que tenga suerte pero creo que hay que pedirle una cosa: que gobierne y se gobierna a través del Boletín Oficial del Estado", ha aseverado.