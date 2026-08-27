Cantabria ve "escasos" los 25 millones para atender menores migrantes en Ceuta y pide hablar de "retorno"

Gómez del Río en la sectorial de Infancia por los menores de Ceuta - GOBIERNO

SANTANDER, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha apoyado la financiación de 25 millones de euros para la atención de menores migrantes no acompañados en Ceuta, aprobada este jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia, aunque considera "escasa" esa cantidad y solicita que, dentro de esa ayuda, se incluya una partida para la reunificación de estos menores.

En concreto, "para intensificar esos equipos que tienen que valorar a estos menores a efectos de su reagrupación familiar", ha precisado la consejera cántabra de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río (PP), para quien el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) "lo primero que tiene que hacer es cumplir la legalidad y cumplir la legalidad".

En este sentido, ha insistido en la idea de que "no estamos hablando de reparto", sino de "retorno y reunificación familiar, siempre dentro de la ley y atendiendo al interés superior de cada menor".

Por eso, Gómez del Río ha indicado que "lo primero" que tiene que hacer el Ejecutivo es "identificar correctamente a los menores, conocer su situación individual, localizar a sus familias y explicar qué gestiones ha realizado con Marruecos", y hacerlo, ha agregado, "menor por menor, familia por familia y expediente por expediente".

Por eso, la titular de Inclusión Social y Juventud no entiende que el Estado "quiera hablar ya de traslados y de reparto cuando ni siquiera ha sido capaz de ofrecer un dato fiable sobre cuántos menores llegaron realmente a Ceuta los días 30 y 31 de julio" tras el asalto masivo de la valla.

"Primero se habló de 2.900 menores y ahora Interior habla de alrededor de 1.500, incluyendo además a menores que ya estaban bajo la tutela de Ceuta. Después de casi un mes, seguimos sin un censo único y consolidado. Eso no es coordinación: es desgobierno", ha criticado.

SOLIDARIDAD CON CEUTA

Durante su intervención en la reunión, en la que ha participado por videoconferencia, Gómez del Río ha reafirmado la "solidaridad" de Cantabria con Ceuta, y ha subrayado al respecto que ha votado a favor de la ayuda de 25 millones, aunque considera que son "insuficientes" y debe haber por tanto "más financiación", ya que "la prioridad es el retorno del menor con su familia".

"Ceuta necesita todos los recursos necesarios para atender y proteger a los menores, tal y como se ha dejado patente en la Conferencia Sectorial por parte de la mayoría de las comunidades autónomas intervinientes, pero se solicita más financiación y que contemple equipos que trabajen en la localización de las familias y en la reunificación cuando legalmente proceda".

Al hilo, Gómez del Río ha diferenciado que "una cosa es ayudar a Ceuta y otra muy distinta es que el Gobierno pretenda utilizar la solidaridad de las comunidades autónomas para ocultar sus propias responsabilidades", entre las que ha citado controlar las fronteras, gestionar las relaciones con Marruecos o poner en marcha los procedimientos de retorno y reunificación.