Archivo - Cantabria vivirá una primavera más cálida de lo habitual - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria vivirá una primavera más cálida de lo habitual, con una "anomalía positiva" de entre medio y un grado centígrado, según el pronóstico de la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que le ha dado a esta previsión entre un 70 y un 80 por ciento de probabilidad.

En cuanto a las precipitaciones, "no hay una señal clara" sobre si será una estación húmeda o seca, por lo que existe "mucha incertidumbre". Sin embargo, lo más probable es que las precipitaciones se mantengan en torno a los valores normales.

Así lo ha explicado este miércoles, en una rueda de prensa, el delegado territorial de la AEMET en Cantabria, Sergio Fernández, junto al jefe de climatología de la Delegación, Gerardo García-Castrillo, y el meteorólogo Leo Delgado.

Para los próximos días, han señalado que hasta el viernes se esperan temperaturas "bastante agradables", en torno a los 20ºC, sobre todo en los valles del interior y "puntualmente" en la costa, gracias al viento de componente sur.

En contraste, a partir del fin de semana ese viento va a rolar a norte, lo que provocará una bajada de temperaturas y un aumento de la humedad, aunque la probabilidad de precipitación es escasa.

De cara a la semana que viene, será "más fresca", pero tampoco se esperan precipitaciones fuertes. Sí que podría llover "puntualmente" algún día.

Más adelante, para Semana Santa, Fernández no concretará el pronóstico "hasta que no quede una semana" porque las 50 soluciones ofrecidas por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a plazo medio ofrecen "bastante incertidumbre".

INVIERNO MUY CÁLIDO Y SECO

Respecto al invierno en Cantabria, han detallado que ha sido "muy cálido", al superar en un 1ºC la media habitual, y "seco, pero muy cerca de ser normal", con un 91% de precipitaciones respecto a los valores normales.

Por meses, en lo relativo a las temperaturas, diciembre fue cálido (0,5ºC más), enero fue normal y febrero fue muy cálido (+2,5ºC), al alcanzar los nueve grados de media.

Las mínimas más extremas se dieron el 4 de enero con cinco grados menos de lo normal y las máximas más acusadas se dieron en tres periodos: del 5 al 10 de diciembre, del 11 al 15 de enero y del 20 al 27 de febrero, todos ellos marcados por el viento sur o suroeste. En esa última semana de febrero se registraron máximas de 28ºC, que unidos al viento dieron lugar a más de un centenar de incendios.

En cuanto a la pluviometría, diciembre fue seco (un 75% de lo habitual), enero seco (76%) y febrero húmedo, puesto que llovió un 123% de lo habitual.

Las precipitaciones más intensas se dieron durante la segunda quincena de enero. Por ejemplo, destacaron las registradas en zonas de Liébana, el valle del Asón y zonas de los Valles Pasiegos, que acumularon más de 500 litros por metro cuadrado.

Respecto al viento, se alcanzó el récord de recorrido de viento de la comunidad autónoma en una serie histórica de 20 años, tras registrar 12.952 kilómetros, por encima de la media, situada en 9.462.

Por otra parte, en invierno se registraron un total de 165 rayos, de los que 78 se produjeron el día 25 de enero, un mes en el que cayeron 118. En diciembre solo se registró una descarga y en febrero 46.

También han ofrecido unas pinceladas sobre el invierno en el conjunto de la España peninsular, que ha sido el noveno más cálido de la serie histórica, que data del periodo 1961-1962, con temperaturas 1ºC por encima de lo normal, lo que le convierte en el octavo consecutivo, que es el récord de la serie. La comunidad más cálida ha sido Aragón y la más fría Galicia, respecto a sus registros normales.

Además, han destacado no se ha registrado en el país ninguna ola de frío, y que durante los cinco últimos años solo han habido cuatro. En esta línea, los días de ola de calor anuales de esa serie han multiplicado por 10 a los de ola de frío.

En cuanto a las precipitaciones, a pesar de que ha sido un año seco en la cornisa cantábrica, en el conjunto de España ha llovido un 171% de lo esperado.

Por otra parte, han anunciado que el próximo lunes, 23 de marzo, se entregarán los premios a los ganadores del X Concurso de Fotografía Escolar 'El Lenguaje de las Nubes', organizado por la AEMET en colaboración con la Consejería de Educación, en el que han participado alumnos de colegios e institutos de Cantabria.