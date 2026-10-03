Cantabristas convoca una manifestación el 31 de octubre para frenar el "macrocomplejo" turístico de olas artificiales

Cartel de la manifestación. - CANTABRISTAS

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabristas ha convocado una manifestación el sábado, 31 de octubre, en Villaverde de Pontones, con el objetivo de frenar el "macrocomplejo" turístico de olas artificiales Olucas Surf Center.

En un comunicado, la formación política ha destacado que esta convocatoria a la sociedad cántabra servirá "para plantar cara a la especulación urbanística y a la masificación turística" con este proyecto que consiste en la construcción de un complejo turístico con una piscina de olas artificiales situado en el municipio de Ribamontán al Monte, "a tan solo 10 minutos de las mejores playas para practicar surf del Cantábrico".

Así, ha subrayado que la movilización, promovida por Cantabristas, cuenta con el apoyo de vecinos de la zona, así como de familias afectadas por el proyecto y las expropiaciones que supondrá.

Y es que, según la formación, este proyecto promovido por el Gobierno de Cantabria (PP), "además de causar una serie de impactos ambientales inadmisibles", está diseñado para ubicarse en suelo rústico, "donde no se podrían construir ese tipo de instalaciones turísticas si el PP de Buruaga no hubiera utilizado de forma torticera la herramienta del PSIR para recalificar unos terrenos bajo el pretexto de ser un proyecto de interés general para toda Cantabria".

Sin embargo, Cantabristas ha lamentado que el Ejecutivo aún no ha explicado qué beneficios aporta "más allá de llenar los bolsillos a una promotora inmobiliaria privada".

La manifestación, que tendrá el lema 'Cantabria se defiende', realizará un recorrido por la zona y los terrenos afectados por el PSIR.

"Nuestra tierra no es su negocio. No al macrocomplejo turístico de olas artificiales", ha concluido Cantabristas.