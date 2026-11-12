La cantante cántabra Eva Amieva viajará a Argentina el 17 de noviembre para dar inicio a su gira 'Del latido a la raíz'

Eva Amieva y el concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha trasladado su respaldo al trabajo de la cantante cántabra Eva Amieva, que viajará hasta Argentina el 17 de noviembre para dar inicio a su gira 'Del latido a la raíz'.

En un comunicado, el concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, ha reconocido a Amieva por cantar en favor de la música tradicional cántabra.

Así, a partir del martes 17, la artista llevará al país latinoamericano 'Del latido a la raíz' que fusiona el legado sonoro del norte de España con una estética contemporánea, acercando el folclore a nuevas audiencias y generaciones mediante conciertos, encuentros con el público y actividades formativas.

Y, mañana, 13 de noviembre, se lanza en todas las plataformas digitales su nuevo single, 'Desde Argentina', que también estrenará durante su gira por latinoamerica y que es una fusión de música de raíz del norte de España con aires de milonga y un guiño a la música disco.

El edil ha subrayado la importancia de iniciativas culturales que proyectan la identidad de Santander y de Cantabria en el exterior y ha remarcado la vertiente divulgativa y social de este proyecto.

"Con este respaldo, el Ayuntamiento de Santander reafirma su compromiso con el talento local y con aquellas propuestas creativas que, desde el respeto a las tradiciones centenarias, fortalecen el intercambio cultural y los lazos históricos entre Santander, Cantabria y Argentina", ha concluido.