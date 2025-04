Carmen Calvo reitera que se puede opinar sobre la sentencia de Alves pero con "prudencia" porque no es firme

SANTANDER 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha reiterado este martes en Santander que "todos" pueden opinar sobre la sentencia que absuelve al exjugador del FC Barcelona Dani Alves por una agresión sexual a una joven pero con "bastante prudencia" porque, ha recordado, no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Calvo se ha pronunciado de nuevo sobre este asunto a preguntas de la prensa antes de impartir una conferencia a alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria (UC) y, aunque ha declinado opinar, sí ha evidenciado que en este caso de Dani Alves hay "dos sentencias muy contradictorias", en las que se pasa de "blanco a negro" y, por lo tanto, ha considerado normal que se genere un "debate público".

"Es bastante razonable entender que haya un debate público cuando a la ciudadanía le dicen una cosa y la contraria sobre un tema tan delicado como este", ha considerado la exvicepresidenta del Gobierno, para quien en ese debate "pueden caber todas" las opiniones pero "siempre con respeto".

Calvo ha insistido que es un caso que "está por resolver todavía" ya que es seguro que "todas las partes van a recurrir la sentencia" y, por tanto, habrá que esperar a conocer "qué última palabra tienen nuestros tribunales", en este caso del Tribunal Supremo, al que ha augurado que le espera un "debate jurídico" al respecto.

Ha insistido en que, como ya dijo ayer también en Santander antes de presentar el libro 'Nosotras el feminismo', "el derecho fundamental a la presunción de inocencia es nuclear" pero también "es cierto que tenemos una realidad durísima contra la seguridad y las libertades en materia de sexualidad y de vida de las mujeres en este país".

"Se asesinan mujeres en este país, crecen los delitos contra nuestra libertad y contra nuestra seguridad", ha enfatizado y, por ello, ha apelado a tener "mucha sensibilidad y mucha responsabilidad" a la hora de abordar estos asuntos y, especialmente, con los "mensajes que mandamos desde cualquier lugar de influencia".

La también exministra de Presidencia ha considerado que solo pueden tener "una posición clara" sobre este caso quienes hayan tomado parte en el proceso judicial y, por tanto, tenido acceso a las pruebas pero, para el resto, lo que hay son dos "realidades muy claras": un derecho fundamental a proteger, el de la presunción de inocencia, y una "realidad durísima contra las mujeres".

Al hilo de este caso, Calvo ha sido preguntada por su opinión sobre las dificultades de "juridificar" el consentimiento y ha reiterado que "es muy difícil" como evidencia que haya sido "objeto de muchos debates jurídicos en todos los países que tienen leyes parecidas a la nuestra".

Y es que, ha dicho, "no se puede catalogar como el consentimiento que prestamos en otras cuestiones de nuestra vida", sino que es "mucho más complicado" y, a la hora de valorarlo, requiere de "una sensibilidad particular para observarlo". "No se le puede aplicar una plantilla", ha apostillado.

"Son consentimientos que ocurren cuando no hay testigos habitualmente. Son situaciones íntimas, privadas. Son situaciones de carácter muy diferente a los elementos normales de la vida en ese sentido", ha remarcado.

En este punto, ha recordado la primera sentencia que se dictó en España condenando por violación a un hombre que estaba casado con una mujer. "Hasta ese tiempo la violación formaba parte del matrimonio. Así que mire que difícil tuvo que ser aquella primera sentencia", ha añadido, detallando que aquella sentencia tuvo lugar en Asturias y fue "un gran paso para preservar la libertad y la seguridad sexual de las mujeres, incluso en el matrimonio".