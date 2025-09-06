'Carmen', De Carlos Saura, Protagoniza El Jueves 11 Una Nueva Sesión Del Cineclub De La Fábrica De Creación - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica de Creación del Ayuntamiento de Santander acoge el jueves 11 de septiembre, a las 19.00 horas, una nueva sesión del Cineclub en la que se proyectará 'Carmen' (1983), del director Carlos Saura, en el centro cívico de Tabacalera.

Se trata de la segunda entrega de la trilogía musical que rodó junto al bailarín Antonio Gades y el productor Emiliano Piedra. Una obra que fusiona el cine, la danza flamenca y la historia de la ópera de Bizet.

El Cineclub es una iniciativa que se desarrolla en este espacio municipal, diseñado para acoger y visibilizar a artistas que estén desarrollando un proyecto de artes escénicas, plásticas o audiovisuales, con la colaboración del colectivo Salón de Belleza.

Así, cada mes, éste propone en La Fábrica una película y una posterior conversación sobre la forma en que se hace, se muestra y se miran los largometrajes.

Las sesiones son de carácter gratuito hasta completar aforo e invitan a acercarse y charlar sobre películas que no han tenido una amplia distribución.

Salón de Belleza es un colectivo dedicado a generar espacios de pensamiento e intercambio acerca de la circulación de imágenes y sus movimientos invisibles y periféricos dentro de un contexto dado.

En nota de prensa, la concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha puesto en valor las distintas propuestas que se están sucediendo en la Fábrica y ha animado a los ciudadanos a participar del programa.