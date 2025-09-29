La carreta 'Gracias al trabajo de mi abuelo, en casa nunca faltó puchero' gana el certamen del Día de Campoo

REINOSA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carreta 'Gracias al trabajo de mi abuelo, en casa nunca faltó puchero' de Reinosa ha ganado el primer premio del concurso organizado por el Ayuntamiento con motivo de la celebración del Día de Campoo, Fiesta de Interés Turístico Regional y que pone fin a las fiestas de San Mateo, que ha contado con la participación de una veintena carretas procedentes de diferentes localidades del valle.

El desfile de carretas, que representan las estampas tradicionales de la vida rural de la comarca de Campoo, ha vuelto a salir a las calles de Reinosa, en un recorrido que ha ido desde el parque Cupido hasta la fuente de la Aurora.

A continuación, la plaza España de la localidad ha acogido una actuación de música tradicional de Cantabria, a cargo de las Pandereteras de Ruente.

El primer premio ha estado dotado con 1.050 euros. Mientras que el segundo puesto del concurso (990 euros) ha sido para la carreta 'Piedra sin agua, no afila en la fragua', de Proaño, y el tercero (960 euros) para 'Abuela, con la económica, hasta el puchero baila', de Villar.

Por su parte, la carreta 'Mediau el tardiu prende las vacas que llega el fríu', de Izara, consiguió el cuarto puesto (930 euros) y 'Ya llegan los buhoneros, vale mas la palabra que el dinero', de Requejo, el quinto (870 euros).

Y el sexto (840 euros), séptimo (800 euros), octavo (680 euros), noveno (650 euros) y décimo (620 euros) correspondieron a 'Labores de invierno en casa de Tomasa' de Requejo, 'El portalón de oficios' de Requejo, 'Ente orejuela y orejuela, un vasucu de mistela' de Retortillo, 'Sin animales en el prau el monte huele a resquemau' de Matamorosa y 'En la casa de la tia Polda' de Nestares.

El resto de premios, también con dotación económica, se otorgaron, por orden, a 'En el colesiu de Santirude, el que no la trama la urde' de Santiurde, 'Cuando la moza lava cerca del río cuenta lo tuyo y lo mío' de Orzales, 'Solo picará la abeja a quien torpe la maneja' de Fresno del Rio, 'Haciendo bolos en la casa de Fidel' de Lantueno, 'Las carameleras' de Requejo, 'Tira Ramona que Dios perdona' de Requejo, 'Despídete niña hermosa de la casa de tus padres' de Requejo y 'Con entusiasmo y salero para ser buen carretero' de Reinosa.

Además, se otorgaron dos premios de consolación a las carretas 'Al que ganados le faltan, campanos oye' de La Serna y 'El guardia al estraperlista siempre le sigue la pista' de Salces.

Y se entregó una placa a la Ronda El Midiaju por la elaboración de la carreta de la Reina y Damas de San Mateo 2025.

El jurado del concurso ha destacado "la calidad" de las carretas y el desfile en general y ha agradecido a los participantes "que sigan contribuyendo a que se perpetúe la tradición".

Las consejeras de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno cántabro, Begoña Gómez del Río, y el alcalde de Reinosa, José Luis López Vielva, entre otros, han asistido al tradicional desfile de carretas del Día de Campo, han indicado el Consistorio y el Ejecutivo autonómico en sendas notas de prensa.