Las carreteras de Cantabria dejan de precisar cadenas, pero se pide precaución en seis tramos

SANTANDER 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El uso de cadenas ha dejado de ser obligatorio este sábado en las carreteras de Cantabria tras mejorar la situación provocada por la nieve y el hielo.

Al comienzo del día, se precisaban cadenas en los puertos de Lunada (CA-643) y Palombera (CA-280) y en la carretera de acceso a la Estación de esquí y montaña Alto Campoo (CA-183).

Tanto en estos viales como en otros tres, es necesario circular con precaución por la presencia de nieve/hielo en la calzada.

Así, las vías de la red secundaria de Cantabria tienen afectados ambos sentidos de los siguientes tramos: del 8 al 14 en Lunada; del 22 al 42,5 en Palombera; del 13 al 23,4 en Alto Campoo; del 10 al 23,3 de la CA-185 entre Potes y Fuente Dé; del 23 al 34,1 de la CA-281 entre Puentenansa y Piedrasluengas, y del 20 al 24,8 de la CA-184 entre Potes y Piedrasluengas.

Además, siguen cerrados al tráfico los accesos al mirador Fuente del Chivo (CA-916) y al Collado de Llesba (CA-893), según información de la web de Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.