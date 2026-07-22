La Casa de Cantabria mantiene la decisión de no entregar el Emboque de Oro a Luis del Castillo

Archivo - A la izquierda, el general de división de la Guardia Civil, Luis del Castillo - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

SANTANDER 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Cantabria en Madrid ha decidido mantener su decisión de no entregar el Emboque de Oro al excoronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria Luis del Castillo el próximo 13 de agosto, como estaba anunciado y previsto, después de conocerse este miércoles que la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia que interpuso el general de División de la Guardia Civil Fernando Mora contra la orden del teniente general que recibió de no acudir al acto del Día de la Comunidad de Madrid del Dos de Mayo de 2025 presidido por Isabel Díaz Ayuso.

En un auto fechado el 21 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados rechazan la denuncia del general en la reserva Fernando Mora contra Del Castillo por los presuntos delitos de abuso de autoridad, trato degradante y humillante y amenazas, coacciones, injurias y calumnias.

Los magistrados entienden que lo que realmente existió fue un "cruce de mensajes" a través de la aplicación Whatsapp a raíz de que Fernando Mora dijera que él sin motivo no se iba a excusar de acudir al Dos de Mayo, pero que no se puede considerar que el teniente general jefe del Mando de Operaciones incurriera en delito alguno.

Sin embargo, fuentes de la Casa de Cantabria en Madrid han confirmado a esta agencia que se mantiene su acuerdo de no entregar la distinción a Del Castillo porque la decisión del Supremo "es de tipo jurídico, y nosotros entendemos que desde el punto de vista ético y moral este señor no puede recibir un Emboque para premiar un comportamiento ejemplar, que no es el de él. Con lo cual, mantenemos la decisión", han indicado.

El 17 de julio, la institución anunció en un comunicado que "habiendo aparecido recientemente en los medios de comunicación noticias relativas a uno de nuestros galardonados, y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se describen en ellas, la Casa de Cantabria en Madrid, de forma preventiva, no entregará el Emboque de Oro el día 13 de agosto al teniente general Luis Antonio del Castillo".

PREMIADOS Y CENA-HOMENAJE.

Los Emboques de Oro este 2026 han recaído en la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga; el presidente del Racing y su Fundación, Manuel Higuera y Sebastián Ceria; y el poeta y novelista santanderino Álvaro Pombo.

Mientras, las distinciones de Socios de Honor en esta edición son para el Grupo Riojano, la Asociación de Amigos del Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada, y la Destilería Siderit.

Los galardones se entregarán durante una cena-homenaje el jueves 13 de agosto, a partir de las 20.00 horas, en el Gran Casino de El Sardinero de Santander.