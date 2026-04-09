Casares acusa al Gobierno de Cantabria de "utilizar a menores" migrantes para "perjudicar" al de España

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha acusado la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), de "utilizar a menores" migrantes para "confrontar y perjudicar" al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Es un auténtico escándalo. Me produce asco lo que está haciendo el Partido Popular", ha afirmado este jueves Casares a preguntas de la prensa por el plantón de comunidades del PP, entre ellas Cantabria, en la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada ayer alegando "irregularidades" en la convocatoria, y por el incremento de plazas de acogida de menores migrantes en la región, que sube de 194 a 206, si bien según el delegado el número de los que ha llegado a la comunidad está "muy lejos" de esas cifras.

A juicio del delegado del Gobierno, en estos meses se están viendo "las políticas más duras de los gobiernos del Partido Popular contra niños y niñas, porque estamos hablando de menores".

"A veces creo que al Partido Popular se le olvida que detrás de las cifras hay el drama de niños que lo han dejado todo, huyendo de sus países en busca de una vida mejor y de un futuro que sus países de origen no tienen. Estamos hablando de menores muy vulnerables que lo han perdido todo y que están en España en busca de un futuro", ha subrayado.

Al respecto, ha explicado que lo que le "preocupa" y lo que está viendo estos días es "la constatación de que el Partido Popular le da igual todo, le da igual estos menores, y lo único que busca es confrontar y perjudicar utilizando a niños, al Gobierno de España", en lo que considera "una estrategia coordinada" pues "ayer se levantaron las comunidades autónomas del Partido Popular de una mesa sectorial sin ningún tipo de justificación", a su juicio.

Además, ha asegurado que Cantabria, que inicialmente tenía 196 menores asignados, está "muy lejos de esa cifra de acogida", y que la nueva anunciada hoy, 206, supone un incremento "en tan solo 12".

"Y lo que estamos intentando es dar respuesta a un drama humanitario en Canarias en Ceuta y en Melilla; en comunidades por cierto gobernadas por el Partido Popular", ha enfatizado.

"Y por tanto no entiendo, sinceramente, lo que está haciendo el Gobierno de Cantabria, la señora Buruaga y, por supuesto, una consejera que está utilizando a menores. Es indigno utilizar a niños tan vulnerables y a mayores, para que la gente lo sepa, porque estos meses han jugado mucho al despiste con este tema", ha censurado.

Como también que el Partido Popular "hoy sigue firmando alegaciones y expedientes para tratar de expulsar y repatriar a estos menores a sus países de origen, sabiendo que les están condenando a un futuro aterrador y que en España lo único que estamos intentando es darles una esperanza".

Frente a ello, ha afirmado que el Gobierno de la nación seguirá tratando de "defender los derechos humanos, la legalidad internacional", porque España "ha sido y será siempre un país de acogida. Y Cantabria también, porque nuestra gente es gente solidaria ante este drama".

"Por tanto rechazo total a la postura del Gobierno de Cantabria, que es una estrategia del Partido Popular y de Feijóo, en el que esta comunidad hace un seguidismo que, desde luego, nosotros no podemos compartir", ha zanjado.

Respecto a las movilizaciones que se produjeron en Cartes y Castro Urdiales cuando se anunció que iban a acoger centro de menores migrantes, Casares ha afirmado que la situación se ha normalizado.

"No tenemos constancia de una situación como la que hemos vivido lamentablemente en las primeras semanas, en esas concentraciones promovidas por la extrema derecha. Ahora mismo no hay ningún incidente y transcurren vidas normales", ha asegurado.