Casares agradece al comisario Carlos Martínez su labor al frente de la Policía de Cantabria estos meses

SANTANDER 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha agradecido al comisario de la Policía Nacional Carlos Jaime Martínez su labor al frente del cuerpo en la comunidad autónoma durante estos dos últimos meses en los que ha asumido el cargo de jefe superior en funciones, desde la marcha de la anterior responsable, la comisaria principal Carmen Martínez.

Casares ha destacado el trabajo desempeñado por Carlos J. Martínez en la región, donde "ha contribuido a mantener la seguridad ciudadana" en las dos principales ciudades, en Santander y Torrelavega, y a afianzar que Cantabria siga siendo "una de las comunidades más seguras de España".

Lo ha hecho a través de sus competencias como jefe regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía en Cantabria, puesto desde el que se supervisa y coordina toda la operativa de los casi 600 agentes del cuerpo en la comunidad autónoma.

El representante del Estado ha ensalzado la "coordinación y colaboración" que el comisario ha mantenido con la Delegación del Gobierno desde su incorporación a la Policía Nacional en Cantabria, en abril de 2024.

También ha agradecido "su profesionalidad y su capacidad de gestión", especialmente en estos dos últimos meses en los que ha compatibilizado las labores de jefe regional de Operaciones y jefe superior en funciones tras la marcha de la anterior responsable.

Casares le ha deseado mucha suerte y éxitos en su nueva etapa como jefe de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía Nacional en la vecina comunidad de Asturias.

Carlos Jaime Martínez se incorporó en abril de 2024 al cuerpo en Cantabria desde la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, concretamente de su Comisaría Provincial de Vitoria, donde desempeñaba la labor de jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras.

Es licenciado en Criminología, además de Master en Ciencias de la Seguridad y de la Criminología, e ingresó en la escala ejecutiva de la Policía Nacional en septiembre de 1995, siendo su primer destino la Jefatura Superior del País Vasco, donde prestó servicios en los Grupos de Información.

Entre 2000 y 2006 ejerció su labor como piloto y jefe de la Base periférica de medios aéreos de la Jefatura Superior del País Vasco. Posteriormente ocupó diversos puestos de responsabilidad en las comisarías locales de Langreo y Avilés, en Asturias.

En 2013, ascendió a la categoría de inspector jefe y fue destinado a la Comisaría Local de Irún, pasando posteriormente a ejercer la jefatura de las comisarías locales de Luarca y Langreo, ambas de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.