Casares asegura que la dimisión de Óscar Puente es "un ejemplo de dignidad"

Archivo - El exministro Óscar Puente y el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares - PSOE - Archivo

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha opinado que la dimisión del exministro de Transportes, Óscar Puente, a raíz de los accidentes ferroviarios de los últimos meses en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), en los que han fallecido más de un centenar de personas, es "un ejemplo de dignidad".

"Llevaba meditando esta decisión unos días por respeto y solidaridad a las víctimas y ha decidido dar un paso atrás y eso honra a la política y le dignifica. Es una extraordinaria persona", ha dicho en una entrevista en La Mirada Crítica de Telecinco recogida por Europa Press.

En este sentido, ha destacado "la talla política" de Puente, y ha opinado que la dimisión ha sido una decisión "muy personal".

"Siempre ha hecho lo que cree y, en muchas ocasiones, no lo que debe. Ha sido un político muy valiente", ha apostillado.

Y es que, para Casares, el exministro ha querido asumir la responsabilidad en primera persona de los accidentes ferroviarios.

Por otra parte, ha criticado a quienes han pedido la dimisión de Puente durante los últimos meses y ahora achacan esta decisión a un motivo electoral.

"Es lo uno y lo contrario todo el tiempo siempre. Yo creo que ha hecho lo correcto", ha concluido Casares.