Casares critica que el PP se una "a la ultraderecha y los independentistas" contra la reducción de jornada

Lamenta su "irresponsabilidad" y advierte que "no perjudica al Gobierno, perjudica a los trabajadores"

SANTANDER, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE en la región, Pedro Casares, ha criticado la "irresponsabilidad enorme" del PP por votar este miércoles en el Congreso en contra de la reducción de la jornada laboral y unir sus votos "a los de la ultraderecha y de los independentistas, a los que tanto critican".

Una postura que "no entiende" por ir en contra de una medida "que va al corazón de los trabajadores", y que en Cantabria beneficiaría a más de 100.000 personas, como ha dicho este jueves a preguntas de los medios después de que PP, Junts y Vox tumbaran ayer la ley para reducir la jornada a 37,5 horas semanales.

"No encuentro palabras para explicar qué supone esta decisión del Partido Popular, porque con ello no están perjudicando al Gobierno de España, están perjudicando a los trabajadores y a las trabajadoras que por fin podían ver reducida su jornada laboral de 40 horas a 37 horas y media sin reducción de salario", ha censurado Casares.

Tras lamentar "profundamente lo que ha hecho ayer el Partido Popular", ha puesto de relieve la "incoherencia" de un partido que, a su juicio, "no tiene un proyecto de país, porque critican que el Gobierno sume sus votos a partidos como Junts para mejorar la vida de la gente y ellos se permiten unir sus votos a Junts para empeorar la vida de la gente. Eso no tiene nombre".

"Ayer veíamos cómo el Partido Popular se unió a los votos de la ultraderecha y de los independentistas, a los que tanto critican, como Junts, para tumbar una medida que beneficia a los trabajadores", ha recalcado.

Por ello, ha llamado a los ciudadanos a pedir explicaciones a los 'populares', que cree que han actuado "sin ninguna visión de país ni de Estado, y mucho menos de defensa de los trabajadores de este país".

No obstante, ha señalado que es algo que "llevan haciendo todos estos años", en los que "han votado que no a la subida de las pensiones, han votado que no a subir el salario mínimo interprofesional, están votando que no sistemáticamente a mejorar la vida de la gente...".

Frente a ello, ha asegurado que el Gobierno de España "va a trabajar continuamente para tratar de mejorar la vida de los hombres y mujeres de este país" y va a trabajar "desde ya" con los agentes sociales, la ciudadanía y "todo el que quiera sumar".