Casares destaca el compromiso del Gobierno de España para "hacer realidad" la integración ferroviaria en Santander

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado el compromiso del Gobierno de España para "hacer realidad" la integración ferroviaria en Santander.

Ha señalado que "este proyecto que tanto hemos esperado comenzará con este Gobierno", que este martes ha autorizado en el Consejo de Ministros la licitación por 41,5 millones de euros de las primeras actuaciones de la integración ferroviaria en la capital de Cantabria.

"Un martes más", el Consejo de Ministros "muestra el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Cantabria". "Es una extraordinaria noticia. Hoy tenemos que estar contentos. Es un día de felicitación porque se empieza a materializar un proyecto largamente esperado", ha enfatizado.

Casares ha explicado que el proyecto que saldrá a licitación va a permitir el desvío provisional de las vías y la construcción de una nueva terminal de oficinas de Adif, que son los primeros trabajos del "gran proyecto" que supondrá para Santander la integración ferroviaria.

Además, ha señalado que, con esta licitación, el Gobierno no solo cumple con los plazos avanzados en la comisión de seguimiento para la integración ferroviaria sino que "lo hace incluso unas semanas antes de la fecha prevista".

Para concluir, ha confiado en que, como ya avanzó en su momento el ministro de Transportes, Óscar Puente, "en 2026 ya podamos ver las máquinas trabajando en Santander", ha indicado la Delegación en nota de prensa.