Casares expresa las condolencias del Gobierno de España por el fallecimiento de Ibáñez

SANTANDER 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del exdelegado del Gobierno Agustín Ibáñez.

Así lo ha manifestado en un comunicado tras conocerse que Ibáñez, que ocupó el cargo entre 2004 y 2011, falleció a los 72 años este viernes a última hora de la tarde en un accidente de tráfico tras salirse de la vía con la motocicleta que conducía en la CA-455, a la altura de San Mamés de Meruelo.

Casares ha traslado su pesar a familiares y amigos del expolítico cántabro, natural de Santoña, y que fue "ejemplar" como representante institucional del Estado en la comunidad autónoma.

"En nombre del Gobierno de España, hemos trasmitido a su familia nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de un gran servidor público", ha manifestado.

El delegado del Gobierno ha afirmado sobre Ibáñez que "siempre fue un ejemplo de sensatez, de solvencia, de sentido de Estado y responsabilidad con Cantabria y los cántabros". "Un hombre justo y bueno", ha enfatizado.

Además, Casares ha recordado que en su etapa como delegado del Gobierno, "le tocó trabajar de forma incansable e inquebrantable junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el ministerio del Interior en la lucha contra la banda terrorista ETA".

"En aquellos difíciles años de lucha contra el terrorismo siempre estuvo a la altura de las circunstancias, anteponiendo el interés general, trabajando contundente e incansablemente contra el terrorismo y con un compromiso firme con las víctimas de ETA y sus familias en Cantabria", ha destacado.

Por último, Casares ha destacado también su compromiso con Santoña, "su pueblo, del que siempre estuvo orgulloso y al que dedicó buena parte de su vida política, primero como concejal y teniente de alcalde, posteriormente como diputado y al final de su trayectoria política como delegado del Gobierno".

"Siempre estará en la memoria colectiva como un hombre comprometido con el servicio público, con Cantabria y con España", ha concluido.