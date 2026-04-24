Casares tras el informe de Cuentas sobre la Consejería de Zuloaga: "Espero y confío en que todo lo hecho esté bien"

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SANTANDER, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares, "espera y confía" en que "todo" lo hecho en la pasada legislatura por el PSOE en el Gobierno regional, durante la etapa de Pablo Zuloaga como vicepresidente y consejero, "esté bien".

"Estoy confiado en ello", ha afirmado al ser cuestionado este viernes acerca del reciente informe del Tribunal de Cuentas que ha detectado algunas irregularidades en materia de contratación en la Consejería de Cultura en 2022, al frente de la que estaba Zuloaga, que en esa época era además líder del PSOE a nivel regional.

Casares, que arrebató en febrero de 2025 el liderazgo del partido a Zuloaga tras imponerse en las primarias, ha señalado que "no ha tenido la oportunidad" de leer el informe del órgano fiscalizador, pero confía en que "en las próximas semanas se podrá clarificar todo".

El Tribunal de Cuentas detectó hace un mes, como publicó entonces esta agencia, un "uso excesivo" de contratos menores en el departamento de Cultura en 2022, lo que "puede afectar a los principios de publicidad y concurrencia", y ahora han trascendido irregularidades en el ámbito de la contratación mayor.

El actual Ejecutivo (PP) anunció que sus letrados estudiarán el informe de Cuestas en relación a esas mencionadas irregularidades, que considera "muy graves", de cara a su posible remisión a la Fiscalía.

Las irregularidades a las que alude Cuentas tendrían que ver con contratos en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), La Lechera, el Museo Marítimo y el Palacio de Festivales, entre otros.