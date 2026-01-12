Casares invita a Cantabria a negociar para "salir más beneficiada todavía" del modelo de financiación

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

SANTANDER, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha invitado al Gobierno de Cantabria (PP) a que acuda con "voluntad de negociar" al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que tendrá lugar este miércoles, 14 de enero, "porque si se negocia, si se colabora con el Gobierno de España, Cantabria puede salir más beneficiada todavía" del nuevo modelo de financiación autonómica, presentado el pasado viernes.

Así ha respondido este lunes a las declaraciones del consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), que el pasado viernes calificó como "migajas" los 46 millones de euros que recibirá Cantabria por la modificación del Fondo de Compensación Interterritorial y que dijo que el sistema de financiación propuesto es "un atropello contra Cantabria".

En contraste, este lunes Casares, a preguntas de los periodistas, ha asegurado que "ahora" es la fase de "mejorar" el modelo de financiación y "seguro que podemos mejorar" los recursos que llegarán a Cantabria, que es la comunidad autónoma con mayor financiación por habitante, ha afirmado.

En este sentido, ha pedido al consejero de Economía que aproveche la "oportunidad" este miércoles y acuda "a sumar, a construir" antes de que llegue al debate parlamentario del Congreso de los Diputados el nuevo modelo de financiación.

Además, el delegado territorial del Gobierno central ha asegurado que él va a trabajar personalmente "para que podamos mejorar todavía más la financiación de Cantabria, pero con la base de la negociación y también de decir la verdad".

En esta línea, ha acusado a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), de mentir al decir que, con el nuevo modelo de financiación, Cantabria "iba a perder 400 millones de euros", algo que "hoy sabemos que era mentira y entonces lo dijimos", ha indicado, ya que la región "no va a perder ni un solo euro".

De cara a 2026, Cantabria recibirá "cerca" de 2.700 millones de euros del Estado, "la mayor financiación de nuestra historia", ha recalcado Casares. Asimismo, ha defendido que serán "mil millones más" que durante el Gobierno liderado por Mariano Rajoy (PP), en 2018, cuando llegaron 1.700 millones.